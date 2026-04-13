Denise Rifai pregătește noi surprize pentru public și vrea să își extindă activitatea profesională după proiectele de la Antena 1.

nu se oprește aici și este hotărâtă să facă schimbări mari. Recent, aceasta a anunțat un nou proiect, dar a păstrat misterul.

Vestea a stârnit imediat curiozitatea fanilor, care se întreabă ce urmează pentru Denise.. Vedeta a sugerat că noutățile continuă și că are curaj pentru această etapă nouă din cariera ei.

„Și noutățile continuă! E cool să ai curaj să faci schimbări! Soon.”, a declarat Denise Rifai pentru Libertatea.

Ce emisiune va prezenta Denise Rifai

Până la aflarea secretului, emisiunea de la Antena 1 este confirmată. Noua producție se numește „Furnicuțele” și începe pe data de 20 aprilie.

În platou vor apărea și două personaje speciale, furnicuțele Scamă și Blană, care vor pune întrebări și vor interveni în dialog.

„Sunt încântată să vă pot oferi, în sfârșit, informații despre proiectul la care lucrăm deja de câteva săptămâni – Furnicuțele! După această perioadă de muncă, alături de echipa de Producție, am dat startul filmărilor și abia așteptăm întâlnirea cu cei de acasă. Prima surpriză este că nu voi fi singură, ci voi avea alături cele două Furnicuțe extrem de curioase, gata în orice moment să intervină în discuții! Vă pot garanta că avem invitați din toate domeniile, provocări la care nici nu s-ar fi gândit că ar putea fi supuși și întrebări care îi vor surprinde. Pe scurt, toate elementele pentru a îi cunoaște altfel decât sunteți obișnuiți!”, a declarat Denise Rifai pentru Libertatea.

Cum va arata noul format

Scopul fiecărei intervenții din emisiune este clar: să prezinte invitatul într-un mod total necunoscut până acum, scrie .

Vedeta a reușit să îmbine perfect munca pentru noua emisiune zilnică cu planurile ei secrete de viitor.

Prezentatoarea a explicat că noul format de la Antena 1 va aduce în fața telespectatorilor personalități din domenii diferite.

