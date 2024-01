Descoperirea sinistră făcută de un instalator sub podeaua unei băi. ”În trecut, oamenii le îngropau pentru a alunga spiritele rele...” (VIDEO)

sinistră în timp ce efectua reparații în camera de bai a unei case vechi de aproape 200 de ani, relatează .

La începutul lunii ianuarie, Jonathan Betts, care are propria companie de amenajări interioare, povestește că a început o lucrare aparent obișnuită de reparare a instalației într-o cameră de baie.

„După ce am îndepărtat toaleta și pardoseala, am constatat că podeaua de dedesubt era putredă și am descoperit că grinzile fuseseră montate pe sol. I-am anunțat pe clienți, care au fost în vacanță, că va trebui să sap în pământ pentru a încerca să găsesc un teren solid pe care să îl betonez”, povestește britanicul.

”Atunci am început să găsesc oase!”

„Am anunțat clientul că , dar voi continua să-mi fac treaba. Atunci am început să găsesc oase! După cum vă puteți imagina, am început devin din ce în ce mai nervos, mai ales după ce am găsit un maxilar pe care se aflau dinți! Bănuiam că este vorba de un animal, deoarece dinții nu arătau a fi umani”, și-a continuat el relatarea.

„Să spunem că nu mereu ești la muncă și găsești o grămadă de oase sub podeaua unei băi. Sunt în branșă de peste 20 de ani și nu am mai văzut așa ceva până acum!”, a spus el.

După ce a descoperit alte 20 de fragmente de oase, alături de sticle și bucăți de marmură, atunci când a dat și peste o a doua parte a maxilarului, observând forma specială a caninului, a făcut o căutare pe Google și, într-un final, „spre marea sa bucurie” a stabilit că oasele proveneau de la rămășițele unui porc, și nu erau oase umane.

”Oasele le-am așezat înapoi sub podea când am aflat că, în trecut, oamenii le îngropau pentru a alunga spiritele rele”

Instalatorul a mai precizat că a respectat dorința clientului și a îngropat la loc oasele așa cum le-a găsit.

„Oasele le-am așezat înapoi sub podea când am aflat că, în trecut, oamenii le îngropau pentru a alunga spiritele rele. După ce am vorbit cu proprietarii casei, aceștia m-au informat că în casa de vizavi a fost o fermă de porci și cred că hambarul atașat la proprietatea lor era, de fapt, un abator”.

Oasele de porc descoperite de instalator nu numai că au alungat spiritele rele din casă, dar l-au și făcut cunoscut pe instalatorul britanic pe TikTok, clipul pe care l-a postat adunând rapid peste 1,1 milioane de vizualizări.