Detalii înfiorătoare despre familia Nikitei de România. „M-au aruncat pe străzi”

a vorbit pentru prima oară despre familia ei, dar ea nu se află în relații bune nici cu părinții, nici cu frații ei. Ea este pe cont propriu în Spania timp de 18 ani de când s-a mutat acolo.

Dificultățile prin care a trecut Nikita

parte de sprijinul familiei când s-a mutat în Spania și spune că nu are o relație bună cu părinții și frații ei, conform Spynews.

Ea a vorbit despre familia ei pe TikTok și este supărată pe frații ei pe care îi consideră niște străini, pentru că au dat-o afară din casă la 12 noaptea și au lăsat-o să meargă câțiva kilometri buni pe jos.

„Care părinți? Care frați? Frații mei sunt tovarășii mei de suflet care m-au primit în casă la ei. Care frați, cei care m-au aruncat pe străzi la 12 noaptea la Snagov la Ciolpani și am mers de la Periș pe jos până la București. Frați sunt străinii. Pentru mine nu există așa ceva. Ce neamuri? N-am neamuri”, a declarat Nikita pe contul ei de Instagram.

Pentru că a trecut prin momente dificile și nu a avut o copilărie și o viață ușoară, Nikita a scris o carte în care povestește detalii despre viața ei.

Nikita va mai scrie o carte

Ea locuiește în Spania, unde a născut doi copii, și s-a stabilizat pe cont propriu, fără ajutor din partea cuiva.

„O să scot o carte, a doua parte a cărții, ”Nikita, singură pe lume”, completată cu viața din Spania. Ultimii 18 ani de când stau aici în Spania, voi scoate volumul 2. Voi vorbi în această carte de toată viața mea, cum am născut, prin ce am trecut și urmează să vin în țară în două săptămâni, că acum mai am niște treabă de rezolvat aici”, a declarat Nikita.