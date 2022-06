Detaliu neștiut despre Mario Fresh: artistul a fost la un pas de moarte

Mario Fresh, cu numele din buletin Mario Gălățeanu, este artistul care acum 12 ani a impresionat jurații de la „Românii au talent”. Mario Fresh e cunoscut în întreaga țară pentru vocea sa, dar și pentru relația pe care o are cu . Se pare că cei doi au planuri serioase pentru viitor, notează .

Mario Fresh la un pas de moarte

În cadrul unui interviu recent, Mario Fresh a scos la iveală un amănunt pe care nu l-a mai povestit până acum, acela că a fost la un pas de moarte. Artistul are o cicatrice la arcadă.

„Da, o am de la 8 ani, am intrat cu bicicleta într-o vitrină de 2 metri. Era să nu mai fiu. Am avut noroc. Au fost Dumnezeu cu mine și tata, care m-a dus, imediat, la spital”, a povestit Mario Fresh.

Succesul recent al artistului

cu priză la public. Piesele lui sunt ascultate cu maximă intensitate. A avut colaborări cu nemiluita, printre care cu Andra, Smiley, Alex Velea, Mira și Connect-R, iar melodiile au devenit rapid numărul 1 în trending.

Ultima lui piesă „Necesar” a devenit foarte virală pe TikTok.

„Am reușit să fac virală piesa asta prin absolut nimic. Doar am lansat-o și atât. A făcut furori pe TikTok. De acolo, s-a dat startul trendului necesar. După care, YouTube-ul a început să bubuie. În doar 9 zile, am făcut 3 milioane de vizualizări (acum.are 6 milioanee, n.r) Locul 1 în „trending”, locul 1 în Apple Music și în Top 5 Spotify”, a spus Mario Fresh.

Artistul a mărturisit că nu se aștepta la un astfel de succes, pentru că piesa este puțin diferită de ceea ce se ascultă în România.

„Am dat lovitura și mă bucur foarte mult, pentru că e o piesă la care țin, deși nu este o piesă în care credeam foarte mult. Dar îmi place mai mult decât toate celelalte piese ale mele. E o piesă în care nu credeam, pentru că este afro. Este un afrobeat, un stil mai puțin ascultat la noi în țară. Mai ales cântat de români. Este un stil de muzică ascultat afară”

Planuri de viitor

Cântărețul a mărturisit că își dorește să ajungă și mai departe, dar pentru asta are de muncit.

„Pentru mine, urmează să mai fac, probabil, un clip la „Necesar”, pentru că a prins foarte bine. Și, mai urmează, anul asta, posibil, încă 3 piese de lansat. Trei piese extraordinare! Toate sunt alese cu grijă și făcute cu multă iubire. Vreau doar să bucur oamenii”

Cât despre vacanță, Mario a spus că nu este timp și pe primul loc este munca.