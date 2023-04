Dezvăluiri fără perdea! Cu ce venituri era obișnuită Vica Blochina: „Ce să fac cu 3.000 de euro?”

Vica Blochina este una dinte vedetele căreia i-a plăcut mereu să-și depășească limitele. Originară din Lituania, a venit în România de mai bine de două decenii.

Fosta balerină de la Melody, care obișnuia să câștige în jur de 40.000 de euro pe lună, a mărturisit că a trăit o dramă în momentul în care la doar 10% din această sumă.

Chiar și așa, banii câștigați în „cel mai greu an”, erau foarte mulți în comparație cu salariul mediu din România.

Vica Blochina: Ce să fac cu 3.000 de euro?

„Anul trecut a fost unul foarte greu pentru mine. Dacă acum doi ani făceam între 20.000 și 40.000 de euro pe lună din afacerea mea online, anul trecut am avut momente când făceam 2.000 – 3.000 de euro pe lună și a fost foarte greu”, a dezvăluit Vica Blochina în cadrul .

Gazda Viorel Grigoroiu a reacționat imediat: „Îmi vine să râd! Pentru un român mediu, 3.000 de euro pe lună înseamnă enorm și tu spui că pentru tine a fost faliment. Ai pierdut puțin contactul cu realitatea? Știi care e salariul în România?”, a fost reacția lui Viorel Grigoroiu.

„Eu vorbesc despre viața mea, stai puțin! Ești nebun? Cu 3.000 de euro ce să fac? Gaz și lumină, 1.000 de euro. Aveam leasing la mașină 80 de milioane (8.000 de lei). Am dat-o, slavă Domnului, că nu mai puteam. Am scăpat de ea.

Eu am fete care fac-mi fac curat în casă. Le dau 250 de lei pe zi. Una dintre ele are pensia 1.500 de lei și am întrebat-o cum trăiește. Mi-a spus că face o ciorbă și mănâncă zile la rând din ea”, a spus Vica Blochina.

Vica Blochina: Pițurcă a fost iubirea vieții mele

Vica Bolchina este o mămică dedicată, iar fiul său Edan reprezintă centrul universului ei. Vreme de mulți ani de zile, blondina a luptat ca Victor Pițurcă , pentru că își dorea și o figură paternă în viața acestuia. Cu toate acestea, vedeta a recunoscut că antrenorul român este „iubirea vieții sale”.

„Cred că da, a fost iubirea vieții mele. Am făcut multe lucruri pentru această relație, el nu a făcut nimic. A fost un om care mi-a schimbat cursul vieții, am crescut lângă el și m-am maturizat. A fost alegerea mea și am plătit scump.

Pe lângă faptul că sunt cea mai criticată amantă din România, tot conceptul meu despre iubire s-a spulberat când m-a părăsit, în timp ce eram însărcinată. Nu am mai avut încredere în nimeni și nu am mai dat doi bani pe niciun bărbat.

Nu am mai iubit pe nimeni și mi-a afectat relația mea cu bărbații, în general. Am plătit scump, crede-mă! În următoarele relații, vedeam partenerii că suferă și-mi plăcea. A fost un șoc emoțional, am suferit foarte mult”, a mai spus Vica Blochina.