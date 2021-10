Andreea Antonescu, dezvăluiri surprinzătoare din viața intimă. Cine a căutat-o după ce a pozat în Playboy: „El câștigă”

Andreea Antonescu a vorbit despre cine a căutat-o după ce a pozat în revista Playboy, dar și cum i s-a schimbat viața în urma acestor fotografii.

Vedeta a fost invitată în emisiunea online a lui Marius Manole, iar artista a fost rugată să dezvăluie care dintre partenerii ei a fost cel mai viril.

Ea nu a stat pe gânduri, spunând că norocosul este chiar Traian Spak.

“Având în vedere că am stat 14 ani cu Traian, el câștigă. Cu Iustin Paraschiv am fost doar cinci ani”, a răspuns Andreea Antonescu.

Andreea a povestit și cum a ajuns să pozeze pentru Playboy. Pe când artista avea 17 ani, publicația l-a contactat pe tatăl ei pentru a-i face o propunere celebrei fiice. Inițial a ezitat, dar, ulterior a acceptat oferta.

Andreea Antonescu a pozat dezbrăcată în 2002, contra unei sume care valora, la momentul respectiv, cât două apartamente în Capitală.

Fratele artistei a rupt legătura cu aceasta în urma pozelor din Playboy

Fratele artistei, revoltat că în scara blocului unde a coplilărit erau lipite pe pereți poze cu sora lui dezbrăcată, a întrerupt orice legătura cu aceasta.

“Frate-miu mi-a zis: până aici a fost. Spera într-o zi să mă mărit și să nu mai am numele ăsta. Încăpățânată cum sunt, mi-am păstrat numele chiar dacă m-am măritat”, a declarat cântăreața.

“Au început telefoanele de la fotbaliști. S-au terminat repede. Au fost diferențe de cultură, diferențe de înălțime. O copertă m-a făcut de la copil femeie. Mă întrebam, oare ce am făcut? Dar am rămas cea mai bine plătită, eu la 1,57, 42 de kilograme. Tot eu am rămas cea mai bine plătită. Mulțumesc lui Dumnezeu am rămas în istorie pentru chestia asta”, a mai precizat artista.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Andreea Antonescu (@andreeaantonescu)

O relație cu peripeții alături de Ștefan Manolache

Deși este căsătorită în acte, Andreea Antonescu nu a ezistat să își refacă viața în România. Aceasta a avut o relație cu Ștefan Manolache, iar în urmă cu ceva timp s-a afișat la brațul lui Dragoș Borcănea.

Andreea Antonescu s-a iubit cu Ștefan Manolache, o relație cu peripeții. Jumătatea trupei Andre a sunat la 112 anunțănd că ar fi fost sechestrată de fostul iubit, însă tot ea a fost cea care a trebuit să plătească amenda.

Andreea Antonescu și Ștefan Manolache s-au cuplat în toamna anului 2019, scrie Ciao.ro, iar la acel moment totul părea că se întreaptă spre o direcție bună.

„Naya Rivera este cunoscută pentru rolul din serialul pentru adolescenți, Glee. Vedeta a interpretat-o tDa, suntem împreună. Este o relație la început, dar serioasă. Nu sunt adepta aventurilor și sunt suficient de matură să nu mai doresc să fac nebunii. În momentul acesta atât aș vrea să declar pentru că îmi doresc liniște. Tot ce pot spune este că acum îmi e bineimp de 6 sezoane pe Santana Lopez, din 2009 până în 2015”, povestea Andreea Antonescu la acea vreme, potrivit sursei citate.