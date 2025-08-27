Diana Munteanu a dat verdictul! Cu ce trebuie să se ocupe cel care îi va fi partener

Diana Munteanu știe ce vrea de la viață! a dat verdictul, mai în glumă, mai în serios, într-una dintre aparițiile sale televizate.

În emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, Dani Oțil a fost îndrăzneț și a luat fetele „la puricat”. Atât ea, cât și Ramona Olaru au vorbit despre ocupațiile pe care ar trebui să le aibă bărbații care vor să le cucerească.

Dani Oțil, celebrul prezentator TV, a lansat o întrebare în cadrul emisiunii a cărei gazdă este de foarte mulți ani.

„Știți că există multe fete, doamne și domnișoare, care zic că ar vrea ca partenerul să aleagă săritul cu parașuta. La hobby-uri mă refer!

Nu am auzit ca vreo nevastă să spună că și-ar dori ca soțul să se apuce de pescuit, știm cu toții de ce. Ramona, ce hobby ți-ai dori să aibă viitorul tău iubit bogat? Unde l-ai plasa?”, a întrebat Dani, conform

Răspunsul nu a fost tocmai unul neașteptat. Nu de puține ori, vedeta a declarat că își dorește ca viitorul iubit să fie înstărit, astfel că plimbările cu yacht-ul la care visează frumoasa prezentatoare nu sunt deloc surprinzătoare.

„Aș vrea să îl văd de fiecare dată pe yacht, unde o să stăm noi, citind ceva. Să stea acolo în față să citească și eu să fac cocktail-urile în spate”, a răspuns Ramona Olaru.

Ce pretenții are Diana Munteanu

De cealaltă parte, Diana Munteanu, adesea destul de rezervată când vine vorba de viața personală, a ținut să adauge și dorința ei.

„Să joace golf, Dani. De fotbal nu mai vreau să aud! El să joace golf și eu să stau la soare, să îl urmăresc”, a precizat Diana Munteanu.

Blondina pare că nu mai vrea să audă de fotbaliști, după căsnicia de șapte ani pe care a avut-o cu fostul fotbalist Claudiu Niculescu. Diana și Claudiu au împreună un fiu, David, în vârstă de 16 ani, care împărtășește pasiunea tatălui său.