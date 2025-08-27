B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Diana Munteanu a dat verdictul! Cu ce trebuie să se ocupe cel care îi va fi partener

Diana Munteanu a dat verdictul! Cu ce trebuie să se ocupe cel care îi va fi partener

Elena Boruz
27 aug. 2025, 15:26
Diana Munteanu a dat verdictul! Cu ce trebuie să se ocupe cel care îi va fi partener
Sursa foto: Instagram

Diana Munteanu știe ce vrea de la viață! Cunoscuta prezentatoare TV a dat verdictul, mai în glumă, mai în serios, într-una dintre aparițiile sale televizate.

În emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, Dani Oțil a fost îndrăzneț și a luat fetele „la puricat”. Atât ea, cât și Ramona Olaru au vorbit despre ocupațiile pe care ar trebui să le aibă bărbații care vor să le cucerească.

Cuprins:

  • Ramona Olaru și viitorul iubit. Ce ocupație ar trebuie să aibă
  • Ce pretenții are Diana Munteanu

Ramona Olaru și viitorul iubit. Ce ocupație ar trebuie să aibă

Dani Oțil, celebrul prezentator TV, a lansat o întrebare în cadrul emisiunii a cărei gazdă este de foarte mulți ani.

„Știți că există multe fete, doamne și domnișoare, care zic că ar vrea ca partenerul să aleagă săritul cu parașuta. La hobby-uri mă refer! 

Nu am auzit ca vreo nevastă să spună că și-ar dori ca soțul să se apuce de pescuit, știm cu toții de ce. Ramona, ce hobby ți-ai dori să aibă viitorul tău iubit bogat? Unde l-ai plasa?”, a întrebat Dani, conform click. 

Răspunsul Ramonei nu a fost tocmai unul neașteptat. Nu de puține ori, vedeta a declarat că își dorește ca viitorul iubit să fie înstărit, astfel că plimbările cu yacht-ul la care visează frumoasa prezentatoare nu sunt deloc surprinzătoare.

„Aș vrea să îl văd de fiecare dată pe yacht, unde o să stăm noi, citind ceva. Să stea acolo în față să citească și eu să fac cocktail-urile în spate”,  a răspuns Ramona Olaru.

Ce pretenții are Diana Munteanu

De cealaltă parte, Diana Munteanu, adesea destul de rezervată când vine vorba de viața personală, a ținut să adauge și dorința ei.

„Să joace golf, Dani. De fotbal nu mai vreau să aud! El să joace golf și eu să stau la soare, să îl urmăresc”, a precizat Diana Munteanu.

Blondina pare că nu mai vrea să audă de fotbaliști, după căsnicia de șapte ani pe care a avut-o cu fostul fotbalist Claudiu Niculescu. Diana și Claudiu au împreună un fiu, David, în vârstă de 16 ani, care împărtășește pasiunea tatălui său.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Obiceiurile care te fac mai inteligent. Ce trebuie să schimbi în viață
Monden
Obiceiurile care te fac mai inteligent. Ce trebuie să schimbi în viață
Carmen Tănase e noul jurat la „Românii au talent”: „Vreau să le spun tuturor că încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Monden
Carmen Tănase e noul jurat la „Românii au talent”: „Vreau să le spun tuturor că încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a para oară. Cei doi sunt împreună din 2001
Monden
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a para oară. Cei doi sunt împreună din 2001
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer după 22 de ani de căsnicie
Monden
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer după 22 de ani de căsnicie
Cu ce se ocupă Patrizia Paglieri de când s-a retras din televiziune: „Asta este mai mult satisfacție”
Monden
Cu ce se ocupă Patrizia Paglieri de când s-a retras din televiziune: „Asta este mai mult satisfacție”
Oana Lis, sacrificii mari pentru Viorel! La ce gest a mai recurs soția fostului primar al Capitalei
Monden
Oana Lis, sacrificii mari pentru Viorel! La ce gest a mai recurs soția fostului primar al Capitalei
Cât a dat Dan Negru pe o budincă, în Istanbul: „Cam scump”
Monden
Cât a dat Dan Negru pe o budincă, în Istanbul: „Cam scump”
Soţia lui Nosfe, la trei ani de la moartea acestuia: „Eu când dau dragostea, o dau x 10”
Monden
Soţia lui Nosfe, la trei ani de la moartea acestuia: „Eu când dau dragostea, o dau x 10”
Dana Roba, enervată la culme! Ce a scos-o „din pepeni” pe make-up artistă
Monden
Dana Roba, enervată la culme! Ce a scos-o „din pepeni” pe make-up artistă
Betty Salam nu se mai ascunde. Fiica manelistului a oficializat relația cu Roberto Tudor
Monden
Betty Salam nu se mai ascunde. Fiica manelistului a oficializat relația cu Roberto Tudor
Ultima oră
15:54 - Obiceiurile care te fac mai inteligent. Ce trebuie să schimbi în viață
15:51 - Carmen Tănase e noul jurat la „Românii au talent”: „Vreau să le spun tuturor că încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
15:20 - Enrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a para oară. Cei doi sunt împreună din 2001
15:19 - Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer după 22 de ani de căsnicie
15:02 - Cu ce se ocupă Patrizia Paglieri de când s-a retras din televiziune: „Asta este mai mult satisfacție”
14:55 - Clătite Tiramisu, desertul care cucerește internetul. Cum se prepară
14:55 - Un copil de 2 ani a fost găsit rătăcind singur pe stradă, în toiul nopții. Mama, în stare de ebrietate, o pierduse pe fetiță
14:53 - Premieră în lumea medicală. Medicii chinezi au reușit primul transplant de plămân de porc la om
14:32 - Măsurile din pachetul 2 care-i afectează direct pe români: Taxe noi, taxe mai mari
14:27 - Scene violente în Galați. Bărbat agresiv, neutralizat de polițiști cu gloanțe de cauciuc