Diana Munteanu, pusă la zid de fani după o fotografie postată pe rețelele sociale: „Păcat de tine, erai faină!” (GALERIE FOTO)

Diana Munteanu a ajuns să fie criticată de unii fani din cauza siluetei. Vedeta a postat pe rețelele sociale o fotografie în care apare în costum de baie, lângă o cascadă. Ea are trupul foarte bine lucrat și tonifiat, dar unii au acuzat-o că e mult prea slabă.

Imaginile din Galeria Foto pot fi văzute AICI.

„Ești anorexică. Păcat de tine, erai faină în trecut’, „Ce ai slăbit, Diana! Prea mult ai slăbit, trebuie să fi un pic mai plinuță’, „Mai bine nu o postai, ai stricat peisajul cu imaginea scheletului tău’, „Prea slabă’, sunt doar câteva dintre criticile pe care le-a primit Diana Munteanu.

Citește și: Cum arată soția doctorului Adrian Marinescu, mai tânără cu 17 ani. Emma este arhitect (GALERIE FOTO)

Cum se menține suplă Diana Munteanu

Munteanu are 1,71 m înălțime și doar 53 de kilograme, notează avantaje.ro. Ea a povestit într-un interviu ce reguli și stil de viață are pentru a se menține în formă.

„Nu prea mai consum carne, dar mănânc foarte mult peşte, foarte multe salate, fructe şi legume în toate formele lor, fructe.

Oricând poate lipsi carnea din meniul meu, dar niciodată salata. Am renunțat la carnea de pui. Pur şi simplu nu o mai pot mânca. Şi am renunţat aproape de tot şi la cea de vită, am impresia că organismul meu nu o mai suportă. Singurul desert la care nu pot renunţa este îngheţata”, a spus Diana Munteanu.

Și Gabriela Prisăcariu a fost criticată din cauza siluetei

Recent, și Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, a fost criticată pentru silueta afișată după sarcină.

„Eu nu vă înțeleg pe astea disperate să arătați cât de scobitoare sunteți după ce ați născut. Iei vreun premiu sau cum? (…) Și ca să fie treaba treabă, hate-ul să știi că vine de la una care nu a avut probleme cu greutatea vreodată. Nu mai îmbolnăvi mamele care abia au născut și chiar se luptă cu kg pentru că au nevoie să fie sănătoase la creier pentru copil. Vezi că ai și tu unul, mută focusul, dacă vrei să fii un exemplu, și mai lasă-ne cu schilodenia, că aia nu înseamnă neapărat și sănătate”, i-a transmis o urmăritoare Gabrielei Prisăcariu.

Ea nu s-a lăsat și a venit cu replica.