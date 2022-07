Diana Şucu, despre căsnicia sa cu omul de afaceri Dan Şucu, juratul de la „Imperiul Leilor”: „Soţul meu este sufletul meu pereche”

Diana și Dan Șucu formează . După 17 ani de iubire par la fel de fericiți, iar împlinirea lor în viață a fost completată și de venirea pe lume a celor doi fii. Dan Matei are acum 16 ani, în timp ce fratele lui, Andrei Cristian, are 14 ani.

Soția lui Dan Șucu, juratul de la Imperiul Leilor, a vorbit despre viața de familie și despre căsnicia pe care o are cu omul de afaceri.

Diana Șucu, despre căsnicia cu Dan Șucu

Diana a renunțat la apariția pe micile ecrane în urmă cu șapte ani și a decis să intre în domeniul antreprenoriatului . Aceasta a vorbit despre cum l-a întâlnit pe Dan Șucu și despre iubirea puternică dintre ei.

„Eu cred în sufletul pereche, în acea persoană care te iubeşte aşa cum ai nevoie să fii iubit. Ştii, atunci când l-am întâlnit pe Dan, am avut un puternic sentiment de déjà-vu, deşi nu-l mai văzusem niciodată până atunci. Soţul meu este sufletul meu pereche. Şi, uite, nu este dimineaţă în care să nu ne spunem „Te iubesc!. Împlinirea mea cea mai mare este o căsătorie fericită, plină de dragoste. Cheia unui mariaj fericit este păstrarea chimiei dintre parteneri”, a declarat Diana Șucu în 2019, pentru

că soțul ei este romantic și un perfecționist, care nu întârzie niciodată.

„Îmi place tare mult că Dan îşi exprimă trăirile, sentimentele, stările. Îmi place când îmi spune în fiecare dimineaţă „Te iubesc!” Tot ce am mai scump pe lume am primit de la soţul meu. Soţul meu, fiind perfecţionist, nu întârzie niciodată niciunde, astfel că întotdeauna mă păcăleşte atunci când mergem cu avionul şi-mi spune o cu totul altă oră decât cea reală. Şi uite-aşa ajungem la aeroport cu 3 ore înainte de decolare. La petreceri se întâmplă acelaşi lucru, aproape întotdeauna ajungem primii, parcă am câştiga un premiu”, a spus Diana Șucu pentru OK! Magazine.

De asemenea, aceasta se dedică familiei și a dezvăluit că adoră să gătească pentru soțul ei și cei doi copii ai lor.

„Îmi place la nebunie să gătesc, am învăţat privind-o pe mama, care găteşte foarte bine. Eu gătesc fără să citesc o reţetă. Spre exemplu, îi prepar lui Dan un mix inventat de mine, din ton, lămâie, parmezan, muştar iute, piper, un pic de maioneză făcută în casă, un strop de Almete, castravete acru tăiat foarte mic. Şi toată această compoziţie, de-altfel bombă calorică, o aşez pe un pat de castravete acru într-o baghetă foarte proaspătă. Este un deliciu! Sau Dan este înnebunit după pastele cu ton pe care i le prepar, iar băieţii mei sunt în culmea fericirii când le gătesc musaca cu piure”, a mai declarat Diana Șucu.