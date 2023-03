Dida Drăgan susține că nu a fost niciodată tentată să cânte în baruri sau restaurante: „Eu nu sunt un interpret care cântă prin localuri”

Una dintre cele mai bune voci din muzica pop-rock românească din toate timpurile, Dida Drăgan, a hotărât în anul 2014 să se mute în Elveția, alături alături de sora și fiul ei.

La un moment dat, cariera sa părea să fie de neoprit, însă în prezent artista este rareori văzută în public.

Dida Drăgan nu a renunțat la muzică

Cu toate că a plecat din țară acum câțiva ani, Dida Drăgan susține că niciodată nu a rupt legătura cu România.

De curând, aceasta a revenit pe plaiurile mioritice și a dezvăluit că nu a fost niciodată tentată să cânte în baruri sau restaurante, rămânând fidelă stilului care a consacrat-o.

„Nu am cântat niciodată, în viața mea, în bărci sau prin restaurante. Eu cânt doar la radio, în televiziune și unde am un concert, atâta tot. Nimic mai mult. Eu nu sunt un interpret care cântă prin localuri. Eu sunt lumea cuvântului și îmi fac meseria cu multă credință. Pentru mine nu contează bazarul de hârtie.

Nu este defăimător să cânți prin cârciumi, doar că eu nu știu să fac asta. Îmi doresc ca primăvara aceasta să vină cu multă pace pentru omenire. Nu să ajung să îngheț de frică când schimb pe un program sau pe altul. În rest sunt bine, sunt sănătoasă, acum sunt în România, mă pregătesc să plec la o filmare la televiziune”, a declarat Dida Drăgan pentru .

Mai mult decât atât, artista a precizat că are de gând să petreacă cât mai mult timp în România.

„De acum o să stau tot timpul aici, în țară, în România. Sunt o persoană foarte strictă în tot ceea ce fac: versurile, piesele … totul trebuie să iasă perfect. Acum sunt în România, dar o să plec peste câteva zile în Elveția și după iar mă întorc aici.

Nu o să stau mult acolo. Eu nu am cum să nu vin aici, aici este casa mea. Dacă te gândești la câte premii am luat în viața asta, în urma efortului pe care l-am depus … Aici este casa mea! Eu nu am plecat niciodată din România și nici nu voi face asta”, a mai transmis Dida Drăgan pentru sursa citată.