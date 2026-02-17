Sandra Izbașa și Răzvan Bănică formează unul dintre cuplurile participante la emisiunea Power Couple 2026. Puțini sunt cei care știu ce diferență de vârstă există între cei doi.

Așadar, Sandra este cu doi ani mai mare decât soțul ei. Ea este născută în 1990, iar Răzvan în 1992.

Cu toate acestea, această diferență nu pare să influențeze deloc relația lor de cuplu, cei doi fiind apreciați pentru chimia și înțelegerea dintre ei.

Când s-au cunoscut Sandra Izbașa și Răzvan Bănică

Cei doi s-au întâlnit în timpul pandemiei, prin intermediul prietenei lor comune, Ana Baniciu. Pentru Răzvan a fost dragoste la prima vedere, însă Sandra a avut nevoie de timp să-l cunoască mai bine. La prima lor întâlnire, ea avea 30 de ani, iar el 28.

„Eu nu mi-am dat frâu liber sentimentelor din prima. Trebuia să știu mai întâi dacă știe să vorbească. Pentru mine era principalul criteriu”, a mărturisit Sandra Izbașa.

A urmat apoi o perioadă de tatonare. Și-au scris mesaje nesfârșite, iar când s-au întâlnit, Răzvan s-a mutat cu bagajele la Sandra după doar două zile. La câteva luni a urmat cererea în căsătorie și apoi o nunta.

Cine este Sandra Izbașa

Sandra Izbașa este o cunoscută gimnastă, care și-a câștigat renumele prin performanțele sale sportive de excepție. Aceasta a cucerit medalii importante de-a lungul carierei sale, inclusiv la Jocurile Olimpice.

Pe lângă cariera sa sportivă, Izbașa a fost implicată în numeroase proiecte de televiziune, ceea ce a consolidat și mai mult popularitatea acesteia în rândul admiratorilor.

Sandra a mărturisit că până să-l întâlnească pe Răzvan, nu a avut timp de relații din cauza meseriei de gimnastă.

„Prima oară m-am îndrăgostit la 30 de ani. N-am avut timp de relații, nu poți să faci două lucruri bine, în același timp. M-am axat pe sportul de mare performanță. Eu am ieșit din sportul de performanță la 24 de ani, n-am avut o copilărie, apoi am avut câteva relații din care am învățat. Și da, m-am îndrăgostit la 30 de ani și m-am și căsătorit. Este inteligent, carismatic, modul în care comunicăm, empatia, devotamentul, suntem făcuți unul pentru celălalt. M-a atras foarte mult cu inteligența lui. Are un simț al umorului cu care m-a cucerit.

Nu pot spune că a fost dragoste la prima vedere, mi-era teamă de așa ceva, dar după câteva întâlniri mi-am dat seama că ne completăm, că formăm un cuplu perfect. Mulțumesc Lui Dumnezeu că tot ceea ce mi-am scris eu cândva într-un oracol, cu doi ani înainte să apară Răzvan în viața mea, s-a împlinit. El le are pe toate”, a povestit ea în urmă cu ceva timp, potrivit .

Cine este Răzvan Bănică

Răzvan Bănică este cunoscut publicului prin apariția sa în diverse producții de televiziune și teatru. De asemenea, acesta a atras atenția atât prin talentul său actoricesc, cât și prin implicarea socială.

De asemenea, puțini știu că Răzvan Bănică este şi nepotul şi . Pe plan personal, a jucat încă din adolescenţă în seriale şi telenovele precum „Îngeraşii”, „Moştenirea”, „Iubire şi onoare” sau „Pariu cu viaţă”. A făcut, de asemenea, şi muzică, a înregistrat mai multe piese.