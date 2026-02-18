B1 Inregistrari!
Doina Teodoru rupe tăcerea după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Ce se întâmplă acum în viața ei amoroasă

Doina Teodoru rupe tăcerea după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Ce se întâmplă acum în viața ei amoroasă

Ana Beatrice
18 feb. 2026, 13:55

Sursă Foto: Facebook -Doina Teodoru

Doina Teodoru face dezvăluiri sincere după încheierea relației de aproape patru ani cu Cătălin Scărlătescu. Povestea lor de dragoste a atras atenția încă de la început și a stârnit numeroase reacții. Relația a ajuns rapid să fie considerată una dintre cele mai neașteptate și intens discutate din showbiz-ul românesc.

Între cei doi a existat o diferență de vârstă vizibilă, însă acest detaliu nu a fost niciodată un obstacol real. S-au iubit asumat, s-au afișat împreună fără rețineri și nu au ținut cont de opiniile celor din jur. Au ales să își trăiască relația în mod autentic, în ciuda comentariilor și a presiunii publice.

Sursă Foto: Facebook – Doina Teodoru

Ce spune Doina Teodoru despre viața ei amoroasă după despărțire

După o perioadă în care a ales să păstreze discreția totală, Doina Teodoru a decis să vorbească sincer despre situația ei sentimentală. Actrița nu a oferit până acum detalii despre acest capitol, preferând să se vindece departe de ochii publicului.

Totuși, întrebările fanilor au determinat-o să spună lucrurilor pe nume și să clarifice dacă există sau nu o nouă relație în viața ei. Răspunsul ei i-a surprins pe mulți dintre cei care o urmăresc. După anii petrecuți alături de fostul partener, ea a mărturisit că nu se gândește la o altă poveste de iubire și nici nu simte nevoia să se îndrăgostească din nou prea curând.

În prezent, atenția ei este îndreptată spre propria persoană și spre lucrurile care îi aduc liniște și împlinire.

Care sunt prioritățile actriței și ce fel de bărbat ar putea să o cucerească

În această perioadă, Doina Teodoru este complet absorbită de proiectele sale, care îi umplu agenda. Ritmul intens în care trăiește nu îi lasă timp pentru plictiseală sau gânduri în trecut. Actrița spune că nu își caută activ un partener și preferă să lase lucrurile să vină natural, fără presiune sau așteptări forțate.

Privește totul cu detașare și încredere, convinsă că, dacă va apărea cineva potrivit, se va întâmpla la momentul potrivit. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, spune că este la fel de împăcată cu situația. Totuși, are un criteriu clar atunci când vine vorba despre viitorul bărbat din viața ei.

„Mi-aș dori foarte mult un bărbat stabil emoțional și psihic, care are direcție în viață și știe ce vrea și pe care să îl admir!”, a declarat aceasta, potrivit click.ro.

