Doliu în lumea rockului, după unul dintre membrii fondatori ai legendarei trupe de rock , care a murit la vârsta de 82 de ani. De-a lungul vremii, a lansat aproximativ douăzeci de albume, în diferite formule

Doliu în lumea rockului britanic

Mick Abrahams, chitarist şi membru fondator al trupei rock Jethro Tull, a murit la vârsta de 82 de ani. Anunțul care a pus în doliu lumea rockului a fost făcut de solistul Ian Anderson. Acesta i-a adus un omagiu „chitaristului virtuoz”, așa cum l-a descris pe Mick Abrahams.

„Cu imensă tristeţe am aflat ieri de moartea lui Mick Abrahams, membru fondator al trupei Jethro Tull”, a scris Ian Anderson, al doilea membru fondator, în mesajul său de condoleanțe.

Potrivit sursei citate, Mick Abrahams suferea „de probleme de sănătate care s-au agravat treptat în ultimii 15 ani”. Acestea l-au împiedicat să mai cânte pescenă sau să ducă o viață socială, măcar și parțial activă. Într-un comunicat al trupei, membrii transmit „condoleanţe familiei şi apropiaţilor” artistului, „care pot fi mândri de moştenirea sa muzicală”.

Cel de-al doilea membru fondator al trupei britanice de rock aminteşte că „Mick (Abrahams) a jucat un rol esenţial în formarea iniţială a trupei Jethro Tull”. Formația a luat naștere după destrămarea trupelor John Evan Band şi McGregor’s Engine, trupa de blues pe care o crease împreună cu Clive Bunker în regiunea Luton/ Dunstable.

Cine a fost Mick Abrahams

Lumea rockului este în doliu după moartea lui Mick Abrahams. Născut în 1943 în Bedfordshire, Marea Britanie, chitaristul a fondat, împreună cu Ian Anderson, trupa Jethro Tull în anii 1960. Stilul muzical pe care l-a adoptat a fost total diferit, amestecând genurile, muzica clasică, muzica celtică, blues şi rock.

Grupul a fost descris de revista drept „una dintre cele mai comerciale şi excentrice formaţii de rock progresiv” din lume. De-a lungul carierei îndelungate, Jethro Tull a lansat aproximativ douăzeci de albume şi a cunoscut diferite formule.

Mick Abrahams şi-a părăsit colegii după înregistrarea primului album.

„Cântăreţ puternic şi chitarist experimentat, virtuoz şi expresiv, Mick (Anderson) a ştiut să captiveze publicul (…). Mick a continuat să îmbogăţească şi să dezvolte aceste idei muzicale pentru a le transforma într-o demonstraţie magistrală a talentului său instrumental, până la sfârşitul carierei sale”, se adaugă în comunicatul grupului.