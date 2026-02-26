Dorian Popa a fost condamnat. Curtea de Apel București a pronunțat joi o decizie definitivă în cazul lui Dorian Popa. Influencerul a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, menținând astfel pedeapsa stabilită în prima instanță. Da asemenea, are și o perioadă de supraveghere de doi ani.
Magistrații au adăugat și o pedeapsă accesorie, care presupune ca Dorian Popa să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, fie la Primăria Domnești, fie la școala gimnazială din localitate.
Incidentul a avut loc în octombrie 2023, când artistul a fost oprit în trafic în Domnești, județul Ilfov, aproape de locuința sa. În urma testării, raportul toxicologic al Institutului Național de Medicină Legală (INML) a confirmat prezența canabisului în organism.
Acest raport a stat la baza trimiterii în judecată pentru conducere sub influența drogurilor, infracțiune prevăzută de Codul penal și sancționată cu închisoare.
Într-o primă reacție, artistul a recunoscut atunci consumul de canabis și a spus într-un clip video publicat pe Youtube că nu are „circumstanțe atenuante” și că îi pare „nespus de rău”, potrivit G4Media.
Dorian Popa rămâne o figură influentă în mediul online, cu:
peste 2,3 milioane de abonați pe YouTube,
2,4 milioane de urmăritori pe Instagram,
1 milion pe Facebook,
și peste 630.000 pe TikTok.