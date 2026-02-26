Dorian Popa a fost condamnat. Curtea de Apel București a pronunțat joi o decizie definitivă în cazul lui Dorian Popa. Influencerul a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, menținând astfel pedeapsa stabilită în prima . Da asemenea, are și o perioadă de supraveghere de doi ani.

Magistrații au adăugat și o pedeapsă accesorie, care presupune ca Dorian Popa să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, fie la Primăria Domnești, fie la școala gimnazială din localitate.

Dorian Popa a fost condamnat la închisoare cu suspendare. Ce s-a întâmplat în 2023

Incidentul a avut loc în octombrie 2023, când artistul a fost oprit în trafic în Domnești, județul Ilfov, aproape de locuința sa. În urma testării, raportul toxicologic al Institutului Național de Medicină Legală (INML) a confirmat prezența canabisului în organism.

Acest raport a stat la baza trimiterii în judecată pentru conducere sub influența drogurilor, infracțiune prevăzută de Codul penal și sancționată cu închisoare.

Ce a spus Dorian Popa după ce a fost oprit de poliție

Într-o primă reacție, artistul a recunoscut atunci consumul de canabis și a spus într-un clip video publicat pe Youtube că nu are „circumstanțe atenuante” și că îi pare „nespus de rău”, potrivit .

Câți urmăritori are Dorian Popa pe rețelele sociale

Dorian Popa rămâne o figură influentă în mediul online, cu: