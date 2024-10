Dorian Popa este dat în judecată. Astăzi este prima zi de proces

trebuie să meargă astăzi, 25 iulie, pentru prima zi de proces pentru incidentul de anul trecut când a fost oprit de polițiști și testat cu aparatul drugtes care a ieșit pozitiv la marijuana. Artistul s-a trezit cu un dosar penal, iar acum ajunges în fața instanței.

Dorian Popa ajunge la instanță

a ieșit, atunci, pozitiv la drugtest care ar fi fost cauzat de faptul că ar fi inhalat marijuana la petrecerea la care a fost. Dar, după incident, artistul a postat pe Youtube un videoclip în care explica motivele care l-au împins să consume canabis și spune că a fost „cea mai mare prostie din viața lui”, conform

Artistul trebuie să se prezinte la Judecătoria Cornetu, unde va încerca să se apere.Conform legii, el riscă până la cinci ani de închisoare.

Ce spunea Dorian Popa

„Vreau să îmi cer scuze tuturor care mă urmăresc, am greșit indiscutabil, nu am circumstanțe atenuante, am dat un exemplu negativ. Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, lucru pe care îl regret și am ieșit pozitiv chiar și la câteva zile după ce am consumat”, a scris Dorian Popa, la acea vreme, pe rețelele de socializare.

Dosarul a fost instrumentat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu.

Vă reamintim că Dorian Popa a fost oprit de polițiști în 23 octombrie 2023 și a fost testat cu aparatul drugtest care a indicat prezența substanțelor interzise în corp. În plus, artistul se afla la volanul bolidului său în chiloți.