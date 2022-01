Dorian Popa, reținut și percheziționat de polițiști. Ce au găsit în mașina vedetei: „M-am dus spre ei cu mâinile sus” (video)

Dorian Popa a plecat într-un concediu în Grecia ca să-și încarce bateriile și să se relaxeze. Bloggerul a avut parte de surprize mai puțin plăcute. Artistul recunoaște că a trecut prin momente de groază. Se pare că vedeta nu se va mai întoarce în Republica Elenă.

Dorian Popa, ținta polițiștilor

Bloggerul a fost oprit și perchiziționat de polițiștii eleni. Artistul recunoaște că a trăit un moment de panică și nu știa ce să facă. Comportamentul oamenilor legii l-au lăsat fără cuvinte. Celebrul „Hatz” a lansat un vlog în care a povestit despre ceea ce i s-a întâmplat. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

”În viața mea nu am trăit un moment atât de panică, am încercat să mă feresc de lucrurile care îți fac rău în viață, tocmai pentru a nu fi nevoie să trec prin așa ceva. În spatele meu vedeam numai roșu și albastru, am tras pe dreapta, nu înțelegeam ce se întâmplă. Îmi fac semn, cobor din mașină și mă chemau către mașina lor, m-am dus spre ei cu mâinile sus. Mă duc către ei și mi-au zis să mă pun cu fața la mașină, atunci am zis că îmi pun cătușele, mi-au luat mâinile, unul a început să mă percheziționeze. Mi-a scos portofelul, s-au uitat la portofel”, a dezvăluit Dorian Popa.

Ce au găsit oamenii legii în mașina bloggerului

Dorian Popa a povestit despre momentul reținerii. Vedeta le-a prezentat polițiștilor actele mașinii, le-a explicat cu ce se ocupă și cu se scop a venit în Grecia. Vedeta a fost copleșită de emoții.

”Tremură carnea pe mine. (…) Aveau mitraliere, mi-au pus să scot actele, eram fericit că am ajuns la ele. Le-am arătat testul PCR, le-am arătat că sunt youtuber”, a mai spus artistul.