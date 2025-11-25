În urmă cu aproximativ o lună, Doru Octavian Dumitru își îngrijora fanii după ce a suferit un AVC înainte de un spectacol. Acum, comediantul oferă prima reacție după incidentul dramatic, arătându-se recunoscător pentru îngrijirile primite și vorbind despre starea sa de sănătatea actuală.

Doru Octavian Dumitru, mesaj plin de recunoștință după AVC

În urmă cu aproximativ o lună, înaintea unui pe care-l avea programat la Onești, Doru Octavian Dumitru a început să acuze stări de rău. După ce a suferit un AVC, comediantul a fost transportat de urgență la un spital din Suceava, unde a fost supus unei proceduri de trombectomie.

Acum, în primul mesaj de după incidentul care i-a îngrijorat pe fani, Doru Octavian Dumitru ține să mulțumească public celor care i-au fost alături în clipele dificile. De asemenea, comediantul și-a cerut iertare celor pe care i-a dezamăgit sau cărora le-a făcut o nedreptate, cu sau fără voia sa.

„Îți mulțumesc Dumnezeul meu pentru toate darurile vieții, dar mai ales pentru răbdarea ta cu noi. Mulțumesc pentru toți oamenii prezenți în viața mea, pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru toți fanii mei. Iertat să fiu de cei pe care poate i-am dezamăgit ori i-am nedreptățit.

Mulțumesc Dumnezeul meu pentru că am fost binecuvântat de tine, deschizându-mi calea să dăruiesc râsete. Pentru îngăduința ta ca eu să îndrăznesc să cred că prin munca mea pot să aduc oamenilor bucurie, veselie și uitare de griji”, a scris celebrul comediant pe .

Ce le-a urat Doru Octavian Dumitru fanilor săi

În încheierea mesajului său, Doru Octavian Dumitru le face o urare persoanelor bolnave, ori care se simt singure, dorindu-le să găsească alinarea de care au nevoie, în iubire.

„Să fiți ocrotiți și sănătoși oamenilor dragi, alături de toți cei importanți sufletelor voastre. Iubirea adevărată să vă fie scut și călăuză în toate câte le împliniți.

Mângâierea gândului meu către toți cei care sunt singuri, bolnavi, care se simt ai nimănui, pentru toți cei care acum sunt încercați de viață. #DoruOctavianDumitru”, a încheiat comediantul mesajul.