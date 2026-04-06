Marian Olaianos și Nadine Vlădescu, cele două vedete , implicate într-un în 2022, au ajuns în fața instanței. Cei doi sunt trimiși în judecată pentru acuzații precum agresiune și hărțuire.

Marian Olaianos trimis în judecată pentru agresarea Nadinei Vlădescu

Comentatorul sportiv al TVR în februarie 2026, procurorii acuzându-l de agresiune împotriva fostei iubite Nadine Vlădescu, colega sa de la TVR Cultural. La rându-i aceasta este inculpată într-un alt dosar penal, datând din 2024, în care a fost acuzată de hărțure, de un fost iubit. Cele două cauze au fost instrumentate și finalizate de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Potrivit G4 Media, Marian Olaianos este judecat pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă – fapta funcționarului public care, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, supune o persoană la amenințări, loviri sau alte violențe. El riscă o pedeapsă cuprinsă între o lună și șase luni de închisoare sau amendă, majorată cu o treime. Dosarul se află în faza de Cameră Preliminară.

și Judecătoria Sectorului 1 au transmis, conform sursei citate, că jurnalistul TVR este acuzat că pe 17 octombrie 2022, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu a lovit-o pe Nadine Vlădescu în mai multe rânduri, după cum urmează:

în jurul orei 12:00, în timp ce persoana vătămată și inculpatul se aflau în biroul acestuia, pe fondul unui conflict verbal. El ar fi lovit-o cu palmele și pumnii în zona feței, iar cu un mănunchi de chei peste mână. De asemenea, ar fi lovit-o cu pumnul stâng în sânul drept, apoi ar fi strâns-o în brațe și ar fi îmbrâncit-o în colțul unei măsuțe, în ușa biroului și în perete;

în jurul orei 12:00, la ieșirea din redacția Sport a TVR1, inculpatul ar fi lovit-o pe persoana vătămată cu cheile peste față și ochi;

la ora 13:30, imediat după intrarea în sediul TVR, inculpatul s-ar fi întors brusc către persoana vătămată, care mergea în urma sa, i-ar fi băgat degetele opozabile în gât și ar fi împins-o către un perete, după care ar fi lovit-o cu capul de acel perete.

Incidentul a fost dezvăluit de Gazeta Sporturilor, la momentul respectiv, publicația relatând și despre relația sentimentală dintre cei doi. Ulterior, Olaianos a fost concediat, dar a reușit să anuleze decizia în instanță. Curtea de Apel București a înlocuit concedierea cu reducerea salariului de bază cu 10%, pe o durată de 3 luni.

Nadine Vlădescu reclamată de un fost iubit

Parte vătămată în dosarul lui Marian Olaianos, Nadine Vlădescu este, la rându-i inculpată într-un alt dosar derulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Ea a fost trimisă în judecată la finalul anului 2024 pentru „hărțuire”. În cazul ei, Parchetul nu a dat detalii despre caz.

Conform legislației penale, hărțuirea este considerată fapta celui care, în mod repetat, urmăreşte, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană sau efectuează apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care, prin frecvenţă sau conţinut, cauzează o temere persoanei vizate.

Judecătoria Sector 1 a transmis pentru G4 Media că dosarul a avut un prim termen pe 19 martie 2026. Persoană vătămată este un medic cu care vedeta TVR a avut o relație intimă. În 2020, medicul respectiv a obținut un ordin de restricție împotriva ei, susținând că este urmărit, „așteptat în scară, la mașină, la ușa casei”. Ulterior, ordinul a fost anulat de Tribunal.

Mai mult, conform G4Media, acesta a reclamat că Nadine Vlădescu ar fi intrat peste el în locuință, în momentul în care a deschis ușa pentru a ridica o comandă de mâncare și ar fi refuzat să plece.

Cum motivează Nadine Vlădescu aceste cazuri

Contactată de jurnaliștii G4 Media, Nadine Vlădescu a transmis un punct de vedere în care a ținut să-și exprime poziția cu privire la cele două situații: