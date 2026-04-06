Acasa » Monden » Două vedete ale televiziunii publice în fața instanței. Telenovela dintre Marian Olaianos și Nadine Vlădescu continuă la Judecătoria Sectorului 1

Două vedete ale televiziunii publice în fața instanței. Telenovela dintre Marian Olaianos și Nadine Vlădescu continuă la Judecătoria Sectorului 1

Adrian Teampău
06 apr. 2026, 12:34
Două vedete ale televiziunii publice în fața instanței. Telenovela dintre Marian Olaianos și Nadine Vlădescu continuă la Judecătoria Sectorului 1
facebook/ Marian Olaianos
Cuprins
  1. Marian Olaianos trimis în judecată pentru agresarea Nadinei Vlădescu
  2. Nadine Vlădescu reclamată de un fost iubit
  3. Cum motivează Nadine Vlădescu aceste cazuri

Marian Olaianos și Nadine Vlădescu, cele două vedete TVR, implicate într-un scandal amoros în 2022, au ajuns în fața instanței. Cei doi sunt trimiși în judecată pentru acuzații precum agresiune și hărțuire.

Marian Olaianos trimis în judecată pentru agresarea Nadinei Vlădescu

Comentatorul sportiv al TVR a fost trimis în judecată în februarie 2026, procurorii acuzându-l de agresiune împotriva fostei iubite Nadine Vlădescu, colega sa de la TVR Cultural. La rându-i aceasta este inculpată într-un alt dosar penal, datând din 2024, în care a fost acuzată de hărțure, de un fost iubit. Cele două cauze au fost instrumentate și finalizate de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Potrivit G4 Media, Marian Olaianos este judecat pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă – fapta funcționarului public care, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, supune o persoană la amenințări, loviri sau alte violențe. El riscă o pedeapsă cuprinsă între o lună și șase luni de închisoare sau amendă, majorată cu o treime. Dosarul se află în faza de Cameră Preliminară.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 și Judecătoria Sectorului 1 au transmis, conform sursei citate, că jurnalistul TVR este acuzat că pe 17 octombrie 2022, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu a lovit-o pe Nadine Vlădescu în mai multe rânduri, după cum urmează:

  • în jurul orei 12:00, în timp ce persoana vătămată și inculpatul se aflau în biroul acestuia, pe fondul unui conflict verbal. El ar fi lovit-o cu palmele și pumnii în zona feței, iar cu un mănunchi de chei peste mână. De asemenea, ar fi lovit-o cu pumnul stâng în sânul drept, apoi ar fi strâns-o în brațe și ar fi îmbrâncit-o în colțul unei măsuțe, în ușa biroului și în perete;
  • în jurul orei 12:00, la ieșirea din redacția Sport a TVR1, inculpatul ar fi lovit-o pe persoana vătămată cu cheile peste față și ochi;
  • la ora 13:30, imediat după intrarea în sediul TVR, inculpatul s-ar fi întors brusc către persoana vătămată, care mergea în urma sa, i-ar fi băgat degetele opozabile în gât și ar fi împins-o către un perete, după care ar fi lovit-o cu capul de acel perete.

Incidentul a fost dezvăluit de Gazeta Sporturilor, la momentul respectiv, publicația relatând și despre relația sentimentală dintre cei doi. Ulterior, Olaianos a fost concediat, dar a reușit să anuleze decizia în instanță. Curtea de Apel București a înlocuit concedierea cu reducerea salariului de bază cu 10%, pe o durată de 3 luni.

Nadine Vlădescu reclamată de un fost iubit

Parte vătămată în dosarul lui Marian Olaianos, Nadine Vlădescu este, la rându-i inculpată într-un alt dosar derulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Ea a fost trimisă în judecată la finalul anului 2024 pentru „hărțuire”. În cazul ei, Parchetul nu a dat detalii despre caz.

Conform legislației penale, hărțuirea este considerată fapta celui care, în mod repetat, urmăreşte, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană sau efectuează apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care, prin frecvenţă sau conţinut, cauzează o temere persoanei vizate.

Judecătoria Sector 1 a transmis pentru G4 Media că dosarul a avut un prim termen pe 19 martie 2026. Persoană vătămată este un medic cu care vedeta TVR a avut o relație intimă. În 2020, medicul respectiv a obținut un ordin de restricție împotriva ei, susținând că este urmărit, „așteptat în scară, la mașină, la ușa casei”.  Ulterior, ordinul a fost anulat de Tribunal.

Mai mult, conform G4Media, acesta a reclamat că Nadine Vlădescu ar fi intrat peste el în locuință, în momentul în care a deschis ușa pentru a ridica o comandă de mâncare și ar fi refuzat să plece.

Nadine Vlădescu
Nadine Vlădescu Sursa foto: Facebook

Cum motivează Nadine Vlădescu aceste cazuri

Contactată de jurnaliștii G4 Media, Nadine Vlădescu a transmis un punct de vedere în care a ținut să-și exprime poziția cu privire la cele două situații:

„Referitor la întrebarea privind dosarul în care este implicat domnul Marian Olaianos

În dosarul privind agresiunea asupra mea din octombrie 2022, de loviri și alte violențe, cu vătămare corporală, există probe video, audio, o corespondență voluminoasă, înscrisuri, certificat medico-legal și alte acte medicale care au fundamentat calitatea mea de persoană vătămată, în care m-am constituit și parte civilă.

În același dosar, plângerile formulate de domnul Marian Olaianos la adresa mea, respectiv pentru hărțuire și hărțuire sexuală, au fost clasate drept nefondate, pe motivul inexistenței faptei.

Referitor la litigiile cu fostul meu partener, domnul Sorin Kertesz

Între mine și domnul Sorin Kertesz există litigii aflate pe rolul instanțelor. Procesele nu sunt finalizate și nu există hotărâri definitive împotriva mea.

Există, în schimb, hotărâri definitive pronunțate în contradictoriu cu domnul Kertesz, prin care se arată felul în care acesta își preconstituie probe, inclusiv prin acțiuni repetate în instanță.

Menționez că difuzarea unor informații din dosare aflate pe rol, în afara cadrului procedural, trebuie analizată cu maximă atenție din perspectiva legalității și a respectării măsurilor dispuse de instanță.

Aspectele invocate în întrebarea dumneavoastră țin exclusiv de viața privată, de relații personale și de situații sensibile, inclusiv medicale și intime. Acestea nu reprezintă un subiect de interes public real și actual care să justifice expunerea lor mediatică.

Deși dosarele sunt nepublice, confidențializate și tratează chestiuni private delicate, dl Kertesz a alimentat repetat presa de scandal cu informații trunchiate și denaturate din dosarele pe rol, uneori în acțiuni coordonate cu Marian Olaianos si presa tabloidă, în scopul dăunării imaginii mele publice și vieții mele private și profesionale, dar și pentru sustragerea de la responsabilitatea financiară și umană generată de situațiile de viață și medicale trăite împreună.

Nu am comunicat cu dl Kertesz de mulți ani, cu mult dinainte de angajarea mea la TVR în anul 2022, așa că litigiile dintre mine și acesta și aspectele care țin de viața intimă și privată sau de fosta relație cu acesta nu interesează pe nimeni.

Nu am comunicat public niciodată detalii despre aceste aspecte și nu am alimentat presa cu informații privind viața mea personală.

Sunt jurnalist cultural al TVR Cultural, realizez și prezint emisiuni culturale. Activitatea mea profesională s-a desfășurat, constant, în limitele deontologiei și ale respectului față de profesia mea și față de breaslă.

Readucerea în discuție a unor informații private, confidențiale sau denaturate, precum și a unor informații neconforme cu realitatea și calomnioase, în contextul unor litigii aflate pe rol si fără niciun interes real si legitim constituie o nouă atingere adusă dreptului la viață privată și poate genera consecințe juridice suplimentare, precum și agrava litigiile deja existente.

În ceea ce privește activitatea mea culturală profesională, vă stau la dispoziție pentru orice informații sau interviuri”, a transmis vedeta TVR.

