Drama neștiută prin care a trecut Bianca Brad: Acum șase ani am fost diagnosticată cu cancer la sân

Bianca Brad este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România. Sunt puțini însă cei care știu drama prin care actrița a trecut, în urmă cu șase ani. Frumoasa blondă a fost diagnosticată cu o boală nemiloasă, cancerul.

Viața Biancăi Brad nu a fost una lipsită de drame și de momente neplăcut, dar întotdeauna a reușit să meargă mai departe și mai ales să rămână o femeie puternică.

Bianca Brad, diagnosticată cu o boală nemiloasă: cancerul

Recent, frumoasa actriță a povestit drama cumplită pe care a trăit-o în urmă cu șase ani, când a primit diagnosticul. Vedeta a mărturisit că și-a păstrat în permanență credința, iar atunci când simțea că nu mai poate se ruga.

„În urmă cu 6 ani am fost diagnosticată cu cancer la sân, în 2015. A fost un șoc mare. Inițial am vrut să fac tratamentul convențional dar în urmă unei întâmplări, m-am răzgândit și am mers cu medicina alternativă!

6 ani de zile nu am spus nimic pentru că am vrut să o protejez pe mama mea, care a aflat azi, chiar înainte să vin aici, la acest eveniment! 6 ani de zile am fost pe terapii, am trecut prin perfuzii peste perfuzii, milioane de bani, milioane de suplimente, totul făcut în tăcere… am fost singură! De câte ori am crezut că nu mai pot, m-am rugat”, a mărturisit Bianca Brad, la Prima TV, relatează Click.ro.

Bianca Brad: Important este să lași frica în voia lui Dumnezeu

Actrița a fost operată ultima dată pe 8 aprilie și spune că acum este bine. Vedeta știe că există riscuri ca boala să revină, dar spune că nu o mai interesează părerile oamenilor din jur, iar cel mai important este că a scăpat de frică.

Bianca Brad a recunoscut că niciodată nu i-a spus mamei sale că suferă de cancer, până în ziua în care a mers la emisiunea lui Cristi Brancu, acolo unde știa că va vorbi despre boala nemiloasă.

„Am fost operată pe 8 aprilie cu reconstrucție imediată. Acum sunt foarte bine. Nu mă mai interesează ce spune lumea, că o sa revină cancerul. Important e să lași frica în voia lui Dumnezeu. Dacă crezi în Dumnezeu, frica nu are loc.

Încercările ne sunt date în viață spre binele nostru. Și eu am fost revoltată. Întâi am zis că mi-a luat fetița. În 2013 am avut alt șoc, de la care mi s-a tras această boală. Dar am reușit s-o înving numai cu ajutorul lui Dumnezeu”, a povestit Bianca Brad, despre lupta cu cancerul la sân.

Viața Biancăi Brad nu a fost una lipsită de evenimente neplăcute. În urmă cu 13 ani, actrița a pierdut un copil, când inima micuțului a încetat să mai bată chiar înainte de naștere. Ani de zile s-a luptat cu depresia, iar în 2013 a mai primit o lovitură, când soțul său a fost arestat în San Diego, pentru terorism, fiind eliberat un an mai târziu.