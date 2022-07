Drama prin care a fost nevoit să treacă Alex Delea, câștigătorul Survivor 2022: „Nu am avut niciodată un tată, nu știu cum este”

Alexandru Delea este marele câștigător al competiției Survivor România, iar după câteva zeci de săptămâni de luptă, tânărul a obținut 100.000 de euro.

Câștigătorul a vorbit recent despre familia lui și despre cine a avut grijă de el de-a lungul timpului, dar a amintit și ce a făcut imediat după ce s-a întors acasă în România, într-un interviu pentru

Alex Delea, despre familie și copilărie

Alex Delea a recunoscut că specială cu mama lui și că „este prietena mea, avocatul meu, cu ea mă sfătuiesc în viață despre orice. Dacă nu ar fi ea, nu aș ști pe unde să o iau în viață. Iar mamaia este bebelușul meu, este o dragoste aparte, este totul, inimioara mea.

Faptul că am fost crescut de trei femei (n. red. mama, bunica și mătușa) mă pune în situația de a nu putea face o comparație cu a fi crescut de tată și mamă. Nu am avut o prezență masculină în viața mea. Dar sunt foarte fericit! Nu am avut niciodată un tată, prin urmare nu îi simt lipsa. Nu știu cum este.”

Întrebat dacă se gândește să rămână în România, el a mărturisit că: „pot spune că, după câștigarea „Survivor, mi-am îndeplinit visul de a mă muta în România, în București. Sper să-mi fie bine și să-mi pot îndeplini mai multe dorințe din viața mea. Sunt recunoscător pentru fiecare clipă.” a spus Alex Delea pentru sursa citată.

Ce a făcut câștigătorul după ce s-a întors acasă cu marele premiu

La întrebarea ce a făcut prima dată după ce s-a întors acasă, tânărul a povestit că „Primul lucru pe care l-am făcut când am a fost să merg la o cină cu toată familia mea. A fost ocazia perfectă să-mi cunosc unele rude și toți ai mei să vorbească, deoarece, așa cum mi s-a spus, am unit neamul Delea! (zâmbește) Apoi, după cum știți deja, am fost pe la emisiuni, radiouri… O perioadă foarte încărcată. Iar acum am revenit puțin și în Spania, am fost cu mama, la muncă, cu mămăița, cu verișoarele mele. Practic, tot timpul petrecut acolo a fost pentru familia mea.”