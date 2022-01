Drama prin care trece Xonia, după eliminarea de la Survivor România 2022: Am crezut că mi-am imaginat eu

Xonia a fost prima concurentă eliminată din echipa Faimoșilor, de la Survivor România 2022, iar pe ea au urmat-o Roxana Ciuhulescu și Andreea Tonciu. Cântăreața a vorbit recent despre experiența din Republica Dominicană, dar și despre sentimentele care o macină după ce a părăsit competiția.

Cântăreața a fost dezamăgită de faptul că a plecat, mai ales pentru că știa cât de mult o ajută condiția fizică și mai ales cât de bine stă din punct de vedere al rezistenței și ambiției.

Xonia, momente extrem de triste după eliminarea de la Survivor România 2022

Cântăreața și-ar fi dorit să le poată demonstra concurenților și colegilor de echipă cât de puternică este și mai ales să le arate aceste calități celor de acasă. Vedeta spune că știa cât este de ambițioasă și cât de bine s-ar fi putu descurca pe parcurs, iar plecarea din Dominicană a întristat-o.

„Inițial am crezut că mi-am imaginat că am auzit că domnul Dan a pronunțat numele meu. Mi s-a părut ireal pentru că știu cât de bună sunt, cât de puternică, de pregătită, de fit, de ambițioasă. În schimb, accept drumul meu, nu aș schimba nimic pentru că am dat maximul din mine”, a spus Xonia, pentru Ciao.ro.

Ce a însemnat Survivor România pentru Xonia

Vedeta a vorbit și despre ce a însemnat toată experiența pentru ea. Xonia a recunoscut că s-a ales cu prieteni după participarea la emisiune și mai ales se simte mândră de faptul că și-a depășit limitele în ceea ce privește efortul.

„În primul rând și cel mai important este că datorită participării în emisiunea Survivor, m-am ales cu niște prieteni extraordinari! M-am îmbogățit cunoscând niște persoane cu un suflet foarte bun și pe care le voi avea în viața pentru totdeauna!

Mi-am dovedit mie că pot învinge orice luptă de sănătate și orice greutate în viață cu încredere în mine și în Dumnezeu. Acum trei luni nu puteam să alerg, iar într-o luna am reușit să îmi găsesc puterea să o găsesc pe Xonia cea de dinainte de problemele medicale”, a mai declarat artista.