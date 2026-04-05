După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”

Ana Beatrice
05 apr. 2026, 21:54
Sursa foto: Hepta / @Zuma Press / Felix HöRhager
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis Mihaela Rădulescu de Paște
  2. Cum a reușit să meargă mai departe după cea mai grea perioadă din viața ei
  3. De ce a ales să-și trăiască durerea departe de ochii publicului

Departe de atmosfera caldă și liniștită în care mulți români aleg să petreacă această zi, Mihaela Rădulescu a venit cu un mesaj sincer și încărcat de emoție. Vedeta a vorbit deschis despre durerea trăită în ultimele luni, dar și despre lecțiile care au ajutat-o să își regăsească puterea de a merge mai departe.

Ce mesaj a transmis Mihaela Rădulescu de Paște

Într-o zi în care mulți aleg să fie aproape de familie și să se bucure de liniște, Mihaela Rădulescu a ales să fie sinceră cu cei care o urmăresc. Vedeta a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj profund, încărcat de emoție.

„Paște fericit, dragi creștini! Bucurați-vă cu tot sufletul de momentele frumoase petrecute alături de cei dragi și păstrați-i în inimă pe cei pe care i-ați pierdut. Unii s-ar putea să fie foarte singuri astăzi, nu toată lumea are luxul de a fi alături de familie sau prieteni. Nu fiți triști, mergeți și fiți acolo pentru cei mai puțin norocoși, vizitați un orfelinat sau un azil de bătrâni unde seniorii nu primesc vizite… Există atâtea feluri de a învinge orice tristețe, singurătate sau durere. Găsiți calea de a fi buni, plini de compasiune, de folos altora”, a transmis vedeta.

Cum a reușit să meargă mai departe după cea mai grea perioadă din viața ei

În același timp, Mihaela Rădulescu a făcut una dintre cele mai dureroase confesiuni din ultimii ani. Aceasta a dezvăluit că a trecut printr-o perioadă extrem de grea.

„Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme. Pierderea bărbatului meu și a mamei mele, în doar 6 luni, a fost… cea mai întunecată perioadă din viața mea. Dar nici o secundă nu am renunțat să fiu acolo pentru altii, știind că mica bucurie pe care o pot aduce altcuiva mă vindeca și pe mine… Am tăcut timp de 8 luni, am ales să nu plâng în public. Am avut parte de ajutor de la familie, de la cei mai buni prieteni pe care i-aș fi putut cere de la viață, dar și de la străini, oamenii buni care au lăsat un gând bun pentru mine, pe unde au putut. Oamenii cărora le pasă cu adevărat sunt cea mai frumoasă parte a zilelor negre din viața oricui”, se arată în postarea sa.

De ce a ales să-și trăiască durerea departe de ochii publicului

În mesajul său, Mihaela Rădulescu a explicat de ce a ales discreția într-una dintre cele mai dificile perioade din viața ei. Vedeta a refuzat orice apariție sau interviu care i-ar fi expus suferința.

Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
