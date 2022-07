După o căsnicie de 17 ani, Francesco Totti și Ilary Biasi divorțează

Francesco Totti și Ilary Blasi se despart după o căsnicie de 17 ani, plus 3 ani de relație. Cei doi au emis câte un comunicat în această seară, iar presa din Italia a vuit pe tema divorțului lor, potrivit gsp.

Deși cu părere de rău, Totti și Blasi își spun adio

„După 20 de ani împreună și 3 copii superbi, căsnicia mea cu Francesco s-a terminat. Procesul de separare va rămâne privat și nu voi mai face alte declarații. Vă invit să evitați speculațiile”, a transmis Ilary Blasi.

La rândul său, Totti a replicat: „Am încercat să depășim criza matrimonială, dar am înțeles că alegerea de a ne despărți era inevitabilă, deși dureroasă. Tot ce am spus și am făcut lunile acestea a fost pentru a proteja copiii, care vor fi întotdeauna prioritatea mea absolută. Voi continua să rămân alături de Ilary pentru a-i crește, îi port un respect deosebit soției mele”.

Totti a fot cel care a călcat strâmb cu Noemi Bocchi

(34), la partida AS Roma – Genoa 0-0. Conform publicației Repubblica, Totti și-ar fi înșelat soția și i-ar fi comunicat de-atunci că se desparte de ea pentru a fi alături de Noemi.

Sursa citată nota că Noemi Bocchi a asistat la meciul Roma – Genoa din acea lună. Ea s-a așezat la două rânduri în spatele fostului mare fotbalist (imaginea, în galeria foto de mai jos).

În 2021, după ce Totti a avut un accident de mașină, Noemi a fugit de la o petrecere pentru a fi alături de Francesco.

Noemi Bocchi are și ea doi copii dintr-o altă relație, este licențiată în economie, iar fostul ei soț, antreprenor în prezent, a fost în trecut managerul unei echipe de juniori a celor de la Lazio, rivala de-o viață a lui Totti.