Ea este concurenta căreia Carla`s Dreams i-a promis 100.000 de euro!

Olga Verbițchi, concurenta care în 2016, la vârsta de 15 ani, câștiga concursul X Factor, spune că solistul trupei Carla`s Dreams promisese că îi va da 100.000 de euro din buzunarul său dacă nu obține marele premiu, potrivit Wowbiz.ro.

Astăzi în vârstă de 20 de ani, Olga Verbițchi s-a stabilit în România și urmează cursurile universitare de regie-film. În toamnă a participat la „Bravo, ai stil!”, dar a fost eliminată după numai câteva ediții.

Recent, tânăra solistă din Republica Moldova a dezvăluit că a fost victima bullyingului în campul X Factor și că a trecut printr-o depresie severă timp de o lună, când a stat închisă cu ceilalți concurenți.

„La duel, în a treia etapă, când Horia Brenciu s-a ridicat în picioare iar Carla’s a zis: «indiferent de orice, cu oricine s-ar fi duelat Olga, ea ar fi mers mai departe», Și atunci mi-am dat seama că eu sunt importantă și că eu sunt altfel. Și atunci a început bullyingul. Pe noi ne închisese în casa X Factor o lună și nu aveam acces la telefon și la online. A început bullyingul din partea celorlalți concurenți, adică ei deja simțeau tensiunea. Se auzise că în prima gală eu aș fi luat cele mai multe voturi, chiar dacă pe mine mă anunțaseră ultima că am trecut mai departe.

Ei și-au format un grup și pe mine m-au dat la o parte. Eu stăteam singură în cameră, în pat și plângeam. Nici măcar nu puteam să o sun pe mama sau să vorbesc cu ai mei. Îmi tăiaseră părul, aveam depresie din cauza asta. Arătam ca un băiețel. Mă simțeam foarte urâtă, a fost cea mai grea perioadă din viața mea. Eram în depresie severă, dar nimeni nu știa. Singurii care știau erau Carla’s și Iza, care era cu mine în echipă”, i-a relatat tânăra jurnalistului moldovean Dorin Galben.

Trainer îi era chiar solistul de la Carla`s Dreams, iar tânăra basarabeancă spune că nu ar fi reușit să treacă peste fără sprijinul său. De altfel, acesta îi promisese tatălui său că îi va da fetei contravaloarea marelui premiu din propriul buzunar dacă Olga nu câștigă.

„Cei de la X Factor pregăteau toți concurenții: ne îmbrăcau, ne machiau… De mine se ocupa Carla’s. El și-a adus echipa lui, pe care o are de ani de zile. Pe mine, echipa lui mă îmbrăca, mă machia, mă coafa. Îți dai seama că era motiv de invidie (printre ceilalți concurenți, n.r.). «Cine e Olga și de ce trebuie să vină o echipă pentru ea?».

Dar nu era vorba de asta. Era vorba despre faptul că el, Carla’s, a vrut foarte mult ca noi să câștigăm. Și noi am câștigat! Eu nu consider că eu am câștigat, el a câștigat mai mult. Dacă nu era el, eu nu aș fi avut nici o șansă. Omul ăsta m-a susținut atât de mult și atât de puternică m-a făcut să par, încât îi voi fi recunoscătoare toată viața. Eu plâng de fiecare dată când aud că el cântă.

Eu îl iubesc atât de mult pe omul ăsta. Ca om, ca personalitate, ca trainer… Am fost foarte apropiați, și foarte apropiat a fost și cu tata. Și i-a zis tatălui meu: «dacă ea nu câștigă, vă dau eu 100.000 de euro». Tata mi-a relatat asta. El știa că noi avem nevoie de bani pentru sora mea”, a mai dezvăluit Olga Verbițchi.