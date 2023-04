Ed Sheeran a cântat cu vocea și la chitară în timpul procesului pentru drepturi de autor din New York. Judecătorul: „Dansul nu e permis!”

Starul pop Ed a cântat cu vocea și la chitară în fața unui juriu din New York, în cadrul unui proces civil care are loc pentru a decide dacă a copiat , anunță .

Timp de aproximativ o oră, Sheeran și-a descris întreaga carieră muzicală și a interpretat părți din piesa în cauză, Thinking Out Loud

Moștenitorii coautorului lui Gaye, Ed Townsend, susțin că acesta a furat elemente din hitul care a ajuns pe primele locuri în topuri.

„Mă inspir foarte mult din lucruri din viața mea și din familie”, a spus Sheeran, negând că ar fi fost influențat de legendarul hit R&B din 1973 al lui Gaye.

El a povestit juriului cum melodia sa din 2014 a fost scrisă la el acasă, în Anglia, împreună cu prietena și colaboratoarea Amy Wadge.

Sheeran a spus că procesul de creație a început în timpul unei ședințe de brainstorming, cu el spunând fraza „I’m singing out now”, care a fost în cele din urmă schimbată pentru a deveni titlul melodiei.

El a luat apoi o chitară acustică din spatele boxei martorilor și a interpretat acordurile pentru cântec înainte de a cânta și cu voce cuvintele de început.

Muzicianul a mai spus că melodia a fost inspirată de dragostea bunicilor săi unul pentru celălalt

Mărturia lui Sheeran a venit după ce un muzicolog chemat miercuri de reclamanți a declarat că cele două cântece se aseamănă.

Potrivit AP News, cântărețul ar fi spus în sala de judecată plină: „Nu sunt cel mai talentat chitarist din lume”.

Judecătorul districtual american Louis Stanton a avertizat juriul format din șapte membri că, în ciuda faptului că muzica va fi ascultată în instanță: „Nu permitem dansul”.

Dacă juriul îl va găsi pe starul pop responsabil pentru încălcarea drepturilor de autor, procesul va intra într-o a doua fază pentru a stabili câți bani le datorează acestora.

Sheeran să își va continua mărturia luni. Cel mai recent proces are loc la un an după ce Sheeran a fost exonerat, în cadrul unui proces desfășurat la Londra, de acuzațiile de copiere a cântecului său de succes Shape Of You.