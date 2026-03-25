Ela Crăciun și-a deschis sufletul la 44 de ani și a recunoscut că imaginea impecabilă de la 20 de ani a fost plătită cu o oboseală cronică a sufletului. Vedeta a vorbit despre cum a învățat să spună „stop” obsesiei de a fi pe placul tuturor.

Perfecționismul a devenit o povară pentru Ela Crăciun

gazda unei emisiuni de succes de 12 ani și autoare a două volume, a mărturisit prețul nevăzut al succesului său. Deși pare că le are pe toate, ea a vorbit despre lupta cu perfecționismul toxic.

Vedeta a explicat momentul în care această căutare a perfecțiunii a început să o afecteze.

„Momentul în care am simțit că această căutare a perfecțiunii devine o povară a fost atunci când mi-am dat seama că, oricât aș face, nu ajung niciodată la acel «destul». Că există mereu ceva mai mult, ceva mai bine, ceva ce ar trebui să mai demonstrez.” ,a declarat Ela Crăciun

Temerile din tinerețe și frica de eșec

La 18 ani, cea mai mare teamă a vedetei era să nu îi dezamăgească pe părinții săi și pe cei care credeau în ea. Această dorință de a demonstra că se poate descurca singură a riscat să o îndepărteze de propria esență.

Ea a punctat că oboseala sufletească a forțat-o să își pună întrebări dure despre eforturile pe care le făcea.

Lecția acceptării și renunțarea la standarde

Vedeta a ales liniștea acceptării în locul măștii succesului absolut. Ea a înțeles că viața nu este despre a atinge un standard impus, ci despre a deveni cea mai sinceră versiune a ta. Concluzia este despre curajul de a renunța la presiunea de a fi perfectă.

„Am lăsat în urmă fără regrete nevoia de a fi pe placul tuturor și presiunea de a fi perfectă, pentru că am înțeles că viața nu este despre a atinge un standard, ci despre a deveni, în ritmul tău, versiunea ta cea mai sinceră.” , a declarat Ela Crăciun pentru Livia Lixandru.