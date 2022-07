Elena Gheorghe, mama care satisface poftele copiilor. Unde își petrece familia vacanța: „Vom avea nevoie de toată energia din Univers”

În ultimii ani, stațiunile din Turcia, acolo unde allege să petreacă vacanțele împreună cu familia. De data aceasta, artista a ales stațiunea Belek, unde copiii ei se pot răsfăța în voie.

Elena Gheorghe și familia ei petrec o vacanță de neuitat pe plajele Turciei. De data aceasta, vedeta și soțul ei se află în stațiunea Belek, alături de cei doi copii. Vedeta le-a pregătit o zi plină de distracție.

O zi de răsfăț în Turcia

Artista a decis să-și ducă copiii în parcul de distracții „Land of Legends” din Belek. Acolo ei vor petrece o zi întreagă. Vedeta a menționat că cei mici și-a fi dorit să se cazeze chiar la resortul care include acest parc de distracții, notează

„Avem nevoie de toată energia din Univers, pentru că mergem la Land of Legends cu copiii. Și-au dorit foarte tare acest lucru.

Mai mult, ei și-au dorit să ne cazăm acolo, dar am zis că n-aș putea să stau toată vacanța prin toate toboganele și prin toate locurile de joacă, care sunt inepuizabile acolo, așa că mergem o zi și o să facem față”, le- fanilor ei.

Nu este prima vacanță pe plajele din Turcia

Acum un an, Elena Gheorghe a ales să-și petreacă vacanța cu familia tot pe plajele din Antalya, dar atunci nu s-a trecut fără probleme.

„Când am ajuns acolo, după o oră de stat la coadă, ne-au spus că nu suntem pe lista de zboruri pentru Antalya. Nu vă spun ce față am făcut. Eram bună de pus în filmele de groază, efectiv mi-a picat fața. Nu știam ce să fac și cum să reacționez, mai ales că erau și cei mici și ei oricum erau foarte afectați când au auzit că noi n-o să mai plecăm în Turcia.

După ce am arătat dovada plății, cum aveam biletele rezervate ș.a. , am mai așteptat vreo jumătate de oră. Nu era nici vina lor, nu prea am înțeles a cui era vina. Concluzia a fost că am luat biletele prea din scurt. (…) Nu eram foarte fericiți că plecăm în vacanță, dar după pățania asta eram de trei ori mai fericiți”, povestea artista.