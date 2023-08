Elena Gheorghe, vacanță de lux într-un resort de 5 stele din Turcia. Cum și-a impresionat fanii (VIDEO, FOTO)

Elena Gheorghe, și copiii lor se relaxează într-o binemeritată vacanță în Turcia. Vedeta a ales un resort de lux, de cinci stele, adaptat turiștilor care au copii.

Vezi această postare pe Instagram

Cum se distrează Elena Gheorghe în vacanță

Artista își ține la curent fanii cu ce face în vacanță, iar aceștia sunt impresionați mai ales de silueta ei.

Vezi această postare pe Instagram

Vezi această postare pe Instagram

Elena a ales un resort de lux, cu locuri de joacă pentru copii și un mic parc acvatic, piscine și restaurante fancy.

notează că, pentru o singură noapte de cazare la acel resort, prețul pornește de la 1.500 de euro, iar dacă vorbim de un concediu de o săptămână, într-o cameră standard, tariful ajunge la 4.500 de euro.

Vezi această postare pe Instagram

Elena Gheorghe, probleme la coloană, la începutul anului

Însă Elena Gheorghe nu a dus-o mereu așa bine. La începutul acestui an, a suferit de deoarece, după pandemie, a avut o activitate artistică intensă ce a presupus drumuri lungi cu mașina prin țară. Așa că a trebuit să meargă pe la mulți medici și să-și schimbe stilul de viață.

„Stând foarte mult în mașină nu a fost tocmai ok, mai ales pentru postură. (…) Toată oboseala, drumurile cu mașina s-au răsfrâns asupra fizicului, durerilor de spate. Am început să am dureri de cap, dureri de mână. (…)

Am fost pe la mai mulți doctori așa cum se întâmplă atunci când vrei să găsești calea cea mai bună și sigură de vindecare și într-un final am aflat că totuși nu trebuie să mă operez, că se poate reglementa altfel treaba și că trebuie să mă apuc serios de un alt stil de viață, printre care kinetoterapia și că trebuie să am grijă și indiferent de câte concerte am, trebuie să îmi fac timp să merg la aceste ședințe de recuperare fizică”, a povestit Elena Gheorghe, pentru Wowbiz.