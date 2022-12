Elena Gheorghe, vegetariană: „În 2020 m-am lăsat de carne (…) Mai mănânc din când în când brânză că deh, sunt machidoancă și fără brânză e greu la noi”

și-a modificat meniul zilnic, în urmă cu doi ani: în anul 2020 a renunțat la carne iar, anul trecut, nu mai și la lactate sau ouă. Desigur, schimbarea alimentației nu face minuni fără disciplină, informare și voință…dar este evident că solista deține toate atuurile acestei diete pentru un aspect de invidiat.

Îndrăgita artistă nu se sperie de cântar: are dar și-ar dori să mai topească vreo trei kilograme pentru a ajunge la formele în care se simte cel mai bine de sărbători, anunță

„În 2020 m-am lăsat de carne, iar acum un an de zile m-am lăsat și de ouă și lactate. Mai mănânc din când în când brânză că deh, sunt machidoancă și fără brânză e greu la noi. Dar consum mai răruț brânză, pentru că așa simt eu că îmi e bine” a declarat, cu umor, frumoasa armână, pentru publicația mondenă.

Crăciunul îl va petrece acasă dar, de Revelion, va fi pe scenă

Apreciata solistă preferă sărbătorile în stil tradițional, acasă, alături de familie și cei dragi: „Sărbătorile întotdeauna le petrec acasă. Adică de Crăciun întotdeauna sunt acasă, pe 24 și 25 decembrie. Așa am făcut în fiecare an, când am plecat cu mici excepții, doar după ce am luat masa împreună, în familie, am plecat să cânt la miezul nopții.

Dar, anul acesta, ne-am propus să rămânem acasă, pentru că a fost un an foarte plin pentru noi. Și, am zis că cel mai bine ar fi să ne relaxăm în sânul familiei. Așa că o să stăm cu ai noștri copii. În seara asta vin spiridușii să ia scrisoarea lui Moș Crăciun, vin la noi la ușă… Iar de Revelion vom avea concerte și vom cânta, iar de pe 4 sau 5 ianuarie, sper ca Moș Crăciun să îmi asculte dorința și să-mi citească scrisoarea și să se ocupe de vacanța mult dorită” a declarat Elena într-un interviu pentru publicația citată.

Crăciunul, pentru Elena Gheorghe, înseamnă, în primul rând, familia

„Eu sunt vegetariană și la mine totul se rezumă la preparate fără carne. Dacă facem pentru mine o salată de boeuf, o facem cu maioneză de post, fără ou. În loc de sarmale de dulce, facem sarmale de post.

Dar meniul copiilor, al părinților și al soțului meu, este absolut normal. Voi mânca și eu cozonac, chiar dacă are ou. O dată sau de două ori pe an fac acest lucru, nu mă pot abține, mai ales că este făcut în casă. Așa că nu cred că o să lipsească prea multe lucruri de pe masă.

Dar ai mei sunt cumpătați. Cel puțin soțul meu este foarte cumpătat la mâncare. Mănâncă pe 25 decembrie un fel, pe 26 decembrie alt preparat, adică el nu le mănâncă pe toate în același timp. Tocmai pentru că ține la siluetă și nu vrea să se îngrașe. El e cu sportul, mai are grijă să nu pună pe el mai mult” a adăugat îndrăgita artistă pentru Viva!.