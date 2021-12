Elena Merișoreanu a primit o veste ce i-a schimbat viața! Artista nu a mai putut să iasă pe scenă

Elena Merișoreanu a trecut prin clipe teribile. Vedeta a primit o veste tragică chiar înainte să iasă pe scenă.

Elena Merișoreanu a plâns în hohote

Mama Elenei Merișoreanu a plecat la ceruri. Artista a aflat despre moartea celei mai apropiate persoane în timpul unui concert. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Aceasta noutate a doborât-o. Interpretă nu a mai putut să facă fața emoțiilor și a căzut. Elena Merișoreanu a povestit despre cele mai cumplite momente din viață în cadrul unui interviu la Antena Stars.

„Eram la Rapsodia și m-a anunțat să cânt și l-am văzut pe regizor, zice ‘când ieși, am să-i spun ceva foarte trist’. I-am zis ‘nu se poate, spune-mi acum’, dacă-mi spunea nu mai puteam să cânt. Zice ‘mama ta a murit’, în clipa aia am căzut. Lumea aplauda, dar nu am mai putut să ies”, a mărturisit interpreta.

Vedeta a trecut prin Covid-19

Elena Merișoreanu a fost diagnosticată, în septembrie, cu noul coronavirus. Aceasta a fost internată la Spitalul „Matei Balș” din București, acolo unde a primit tratament necesar. Artista este vaccinată, dar recunoaște că a preferat să stea pe mâna medicilor, pentru a primi tratamentul potrivit.

„Personalul de la Matei Balș, medici, infirmiere, asistente, tot personalul este nemaipomenit. (…) Nu știu cum fac față. Cât am stat la Camera de gardă, până m-au investigat, atâta lume, atâtea persoane, zeci de salvări care așteptau să intre și să fie tratați pacienții.

Nu știu cum fac față aceste persoane care stau mascate, stau vai de capul lor și îi admir și le mulțumesc”, a precizat Elena Merișoreanu, în direct pe B1 TV.

Interpreta a ajuns pe mâinile medicilor

Elena Merișoreanu s-a declarat impresionată de modul în care a fost primită la spital, dar mai ales de puterea de muncă și în special de rezistența medicilor care se ocupă zilnic de consultarea a zeci de pacienți pozitivi.

„Am venit pentru că am fost foarte rău. Dacă eram bine, eram acasă și încă sunt sub tratament. Dar am apucat pe mâini bune. O să rămân aici până o să fiu sănătoasă”, a mai adăugat Elena Merișoreanu, referitor la tratamentul pe care îl primește la Matei Balș, acolo unde spune că a fost extrem de bine primită.

