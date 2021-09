Elena Merișoreanu, mărturii impresionante din spital, bolnavă de COVID-19: Nu știu cum fac față medicii (VIDEO)

Artista Elena Merișoreanu a vorbit, în direct pe B1 TV, despre starea de sănătate pe care o are, fiind internată cu COVID-19 la spitalul Matei Balș din Capitală. Interpreta de muzică populară a povestit că acum primește tratament și se bine, dar se declară impresionată de răbdarea medicilor și rezistența acestora în fața stresului.

În România, în cursul zilei de luni, Grupul de Comunicare Strategică a raportat peste 4.000 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, iar în ATI sunt internate peste 700 de persoane.

Elena Merișoreanu, internată cu COVID-19

Elena Merișoreanu a fost diagnosticată cu COVID-19 și internată la Spitalul Matei Balș din București, acolo unde primește tratament pentru boală.

Artista este vaccinată, dar recunoaște că a preferat să stea pe mâna medicilor, pentru a primi tratamentul potrivit.

„Personalul de la Matei Balș, medici, infirmiere, asistente, tot personalul este nemaipomenit. (…) Nu știu cum fac față. Cât am stat la Camera de gardă, până m-au investigat, atâta lume, atâtea persoane, zeci de salvări care așteptau să intre și să fie tratați pacienții.

Nu știu cum fac față aceste persoane care stau mascate, stau vai de capul lor și îi admir și le mulțumesc”, a precizat Elena Merișoreanu, în direct pe B1 TV.

Mărturii emoționante ale interpretei de muzică populară, din spital

Elena Merișoreanu s-a declarat impresionată de modul în care a fost primită la spital, dar mai ales de puterea de muncă și în special de rezistența medicilor care se ocupă zilnic de consultarea a zeci de pacienți pozitivi.

„Am venit pentru că am fost foarte rău. Dacă eram bine, eram acasă și încă sunt sub tratament. Dar am apucat pe mâini bune. O să rămân aici până o să fiu sănătoasă”, a mai adăugat Elena Merișoreanu, referitor la tratamentul pe care îl primește la Matei Balș, acolo unde spune că a fost extrem de bine primită.

Întrebată de Tudor Barbu ce le dorește tuturor celor de acasă, interpreta de muzică populară a precizat:

„Tuturor le doresc o toamnă fericită, bogată cum e toamna și Dumnezeu să îi ocrotească de toate bolile, iar dacă sunt bolnavi să le dea Dumnezeu sănătate”, a mai spus Elena Merișoreanu.

Mai multe vedete din România au fost diagnosticate cu COVID-19, în ultimele săptămâni

Viorica de la Clejani, Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt doar câteva dintre numele care au fost diagnosticate cu COVID-19 în ultimul timp. Prezentatorul de la Insula Iubirii a luat boala de soția sa, Adela Popescu, așa cum a declarat blondina.

Din păcate și băiețelul lor de doar 2 luni este pozitiv. Familia Adelei Popescu este în izolare la domiciliu.

În același timp, Ioniță a confirmat faptul că Viorica este și ea internată într-un spital din Capitală, fiind diagnosticată cu COVID-19.

„Viorica se simte bine acum, ne-am dus la spital cu toată încrederea și ne punem toată speranța în medici și în Dumnezeu. Vă dați seama că m-am speriat, mi-a fugit pământul de sub picioare. Viorica de la Clejani este universul nostru, al meu, al copiilor.

După o perioadă agitată din viața noastră, acum viața ne încearcă și mai mult. Dar ne păstrăm credința și ne rugăm pentru sănătatea Vioricăi și a familie noastre. Este o boală grea, vă rog să o luați în serios, să vă protejați, să aveți încredere în doctori și în Dumnezeu. Este bine, este sub control, medicii se ocupă de ea, când va fi bine va veni acasă”, a declarat Ioniță.