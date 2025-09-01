Elena Vîșcu, un alt om după divorțul de CRBL. Ce declarații a făcut femeia

Elena Vîșcu a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a explicat transformarea prin care a trecut. Odată cu finalul verii, a precizat câte lucruri s-au schimbat în viața ei vara aceasta.

Elena și CRBL au divorțat în urmă cu mai bine de un an și de atunci, fiecare dintre ei și-a centrat atenția pe lucruri diferite. În mai multe interviuri, femeia a mărturisit că s-a mutat la părinții ei, pentru a se regăsi. Pe de cealaltă parte, artistul și-a refăcut viața și pare mai fericit ca niciodată.

a scris un mesaj pe platforma TikTok, unde a explicat transformarea prin care a trecut. Conform spuselor sale, Elena a renunțat la a se mai simți vinovată și la fricile pe care le-a purtat cu ea atât de mult timp.

„Vara aceasta am învățat să fiu eu. Am lăsat fricile jos. Am renunțat la vină, la așteptări, la zgomotul din jur. Am ales să trăiesc ușor. Am alergat pe străzi cu muzica în suflet, am dansat cu vântul, am învățat să respir fără teamă. Libertatea nu este o destinație, este o decizie. Este despre curajul de a te ridica, de a-ți întinde aripile chiar și când tremuri. Astăzi mă simt vie. Mă simt liberă. Și știu că viața mea abia începe”, a scris Elena Vîșcu, pe

În urmă cu ceva timp, Elena mărturisea că fostul ei soț ar fi destul de absent în viața fiicei lor. Conform declarațiilor femeii, cântărețul nu este prea implicat în creșterea Alessiei, fiica lor.

„E greu. Încercăm să fie bine pentru Alessia. Nu prea (n.r. nu prea se implică în creșterea copilului). Și copilul are reacții. Atunci când o să găsești o soluții… (…) Eu știu că o relație cât mai sănătoasă cu părinții este foarte importantă. Am tot văzut și nu am spus nicăieri. Nu este chiar roz atunci când te desparți de un părinte. El spune că e totul roz, totul bine. Nu este totul roz. Atunci când doi oameni se despart, cu siguranță există niște probleme. Certuri cred că toată lumea a avut și aici mă opresc”, a declarat Elena Vîșcu la