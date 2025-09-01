B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Elena Vîșcu, un alt om după divorțul de CRBL. Ce declarații a făcut femeia

Elena Vîșcu, un alt om după divorțul de CRBL. Ce declarații a făcut femeia

Elena Boruz
01 sept. 2025, 16:18
Elena Vîșcu, un alt om după divorțul de CRBL. Ce declarații a făcut femeia
Elena Vîșcu. Sursa foto: Captură video - Captură video - Damian Draghici / YouTube

Elena Vîșcu a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a explicat transformarea prin care a trecut. Odată cu finalul verii, fosta soție a lui CRBL a precizat câte lucruri s-au schimbat în viața ei vara aceasta.

Elena și CRBL au divorțat în urmă cu mai bine de un an și de atunci, fiecare dintre ei și-a centrat atenția pe lucruri diferite. În mai multe interviuri, femeia a mărturisit că s-a mutat la părinții ei, pentru a se regăsi. Pe de cealaltă parte, artistul și-a refăcut viața și pare mai fericit ca niciodată.

Cuprins:

  • Ce declarații a făcut Elena Vîșcu
  • Cât de implicat este CRBL în creșterea fiicei pe care oare cu Elena Vîșcu

Ce declarații a făcut Elena Vîșcu

Elena a scris un mesaj pe platforma TikTok, unde a explicat transformarea prin care a trecut. Conform spuselor sale, Elena a renunțat la a se mai simți vinovată și la fricile pe care le-a purtat cu ea atât de mult timp.

„Vara aceasta am învățat să fiu eu. Am lăsat fricile jos. Am renunțat la vină, la așteptări, la zgomotul din jur. Am ales să trăiesc ușor. Am alergat pe străzi cu muzica în suflet, am dansat cu vântul, am învățat să respir fără teamă. Libertatea nu este o destinație, este o decizie. Este despre curajul de a te ridica, de a-ți întinde aripile chiar și când tremuri. Astăzi mă simt vie. Mă simt liberă. Și știu că viața mea abia începe”, a scris Elena Vîșcu, pe TikTok.

Cât de implicat este CRBL în creșterea fiicei pe care oare cu Elena Vîșcu

În urmă cu ceva timp, Elena mărturisea că fostul ei soț ar fi destul de absent în viața fiicei lor. Conform declarațiilor femeii, cântărețul nu este prea implicat în creșterea Alessiei, fiica lor.

„E greu. Încercăm să fie bine pentru Alessia. Nu prea (n.r. nu prea se implică în creșterea copilului). Și copilul are reacții. Atunci când o să găsești o soluții… (…) Eu știu că o relație cât mai sănătoasă cu părinții este foarte importantă. Am tot văzut și nu am spus nicăieri. Nu este chiar roz atunci când te desparți de un părinte. El spune că e totul roz, totul bine. Nu este totul roz. Atunci când doi oameni se despart, cu siguranță există niște probleme. Certuri cred că toată lumea a avut și aici mă opresc”, a declarat Elena Vîșcu la podcastul lui Damian Drăghici.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Fiul Anamariei Prodan a împliniti 17 ani. Cum l-a sărbătorit impresara: „La mulți ani, minunea vieții mele”
Monden
Fiul Anamariei Prodan a împliniti 17 ani. Cum l-a sărbătorit impresara: „La mulți ani, minunea vieții mele”
Theo Rose: „Nu sunt super om”. Cum își împarte timpul între filmări, concerte și casă
Monden
Theo Rose: „Nu sunt super om”. Cum își împarte timpul între filmări, concerte și casă
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 20 de kilograme. „Nu mai eram ce trebuie”
Monden
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 20 de kilograme. „Nu mai eram ce trebuie”
Flavia Mihășan, din nou într-o relație, la aproape un an după divorț. Noul ei iubit, un celebru comediant
Monden
Flavia Mihășan, din nou într-o relație, la aproape un an după divorț. Noul ei iubit, un celebru comediant
Sofia Vicoveanca: „Este foarte sănătos!”. Secretul pentru cea mai bună ciorbă
Monden
Sofia Vicoveanca: „Este foarte sănătos!”. Secretul pentru cea mai bună ciorbă
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta a participat la un eveniment în onoarea sportivului
Monden
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta a participat la un eveniment în onoarea sportivului
Gina Pistol: „Sunt foarte stresați atunci când intră”. Sfaturi pentru concurenții din noul sezon MasterChef
Monden
Gina Pistol: „Sunt foarte stresați atunci când intră”. Sfaturi pentru concurenții din noul sezon MasterChef
Ștefan Floroaica, după Asia Express: „Pentru mine ce înseamnă a fi greu este ceva ce mă provoacă și îmi și place”
Monden
Ștefan Floroaica, după Asia Express: „Pentru mine ce înseamnă a fi greu este ceva ce mă provoacă și îmi și place”
Cât a primit Angela Rusu de la Traian Băsescu, după ce a cântat la nunta Elenei, fiica acestuia
Monden
Cât a primit Angela Rusu de la Traian Băsescu, după ce a cântat la nunta Elenei, fiica acestuia
Ispita Cristina Scarlevschi, pusă la zid după ce s-a fotografiat cu Nicușor Dan și Maia Sandu. „Mândră să pot trăi astfel de momente”
Monden
Ispita Cristina Scarlevschi, pusă la zid după ce s-a fotografiat cu Nicușor Dan și Maia Sandu. „Mândră să pot trăi astfel de momente”
Ultima oră
16:44 - Este apa cu sare un beneficiu pentru sănătatea noastră. Ce spun specialiștii despre acest obicei
16:43 - Sfâșietor! Un băiețel de 1 an și 8 luni s-a înecat într-un iaz. Ce au descoperit autoritățile este de-a dreptul șocant
16:39 - Grindeanu, critici la adresa lui Bolojan: „Nu așa funcționează o coaliție” / Ce spune despre reforma administrației locale și amenințările premierului cu demisia (VIDEO)
16:19 - Nicușor Dan a discutat cu liderul PPE despre viitorul Uniunii Europene. Sprijinul pentru România rămâne o prioritate
16:14 - Grindeanu: Am reușit să menținem în pachetul fiscal impozitul pe cifra de afaceri asupra multinaționalelor. Măsurile pe care nu le-a acceptat coaliția le vom include într-un proiect de lege (VIDEO)
16:12 - Scandal într-un avion, pe ruta Bruxelles-București. Ce a dus la situația tensionată de la bordul aeronavei
16:08 - ChatGPT, estimări despre pensiile românilor. Ce sumă este necesară pentru o bătrânețe liniștită
16:00 - Coaliția de guvernare analizează noi creșteri de TVA, de la 21% la 23%
15:45 - Fiul Anamariei Prodan a împliniti 17 ani. Cum l-a sărbătorit impresara: „La mulți ani, minunea vieții mele”
15:38 - Florian Bodog, mesaj pentru Ilie Bolojan. Ce-i recomandă premierului care amenință cu demisia (VIDEO)