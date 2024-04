Eliza și Cosmin Natanticu, planuri mari pentru 2024! Cei doi își doresc să devină părinți: „Gemeni!”

Eliza și Cosmin Natanticu, unul dintre din showbiz-ul românesc, au planuri mari pentru 2024! Cei doi își doresc să devină părinți. Recent, Eliza a vorbit despre acest subiect și a dat dezvăluit mai multe lucruri din casă.

Eliza își dorește să devină mamă de gemeni

Eliza și Cosmin Natanticu formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz de peste zece ani, în 2019 unindu-și destinele oficial. Aceștia au o frumoasă relație de dragoste și pare că nimic nu îi poate face să se despartă.

Anul acesta, pe lângă proiectele profesionale, soția lui Natanticu vrea să devină mamă, iar în același sentiment este și soțul. Ea a mărturisit că sunt gata să devină părinți și că vor lăsa lucrurile în voia divinității.

„Clar ne dorim să fim părinți însă subiectul acesta este unul destul de sensibil, eu sunt deschisă și vorbesc despre asta însă sunt persoane care pot avea diferite probleme și poate că nu se simt ok să deschidă acest subiect. Noi suntem sănătoși și nu avem probleme, mulțumim divinității și cred că bebelușul va veni exact atunci când trebuie.

Cred că fiecare avem o misiune personală pe care o avem de dus la bun sfârșit, o misiune cu care venim pe pământ și pe care o primim de la Dumnezeu, iar eu cred că dacă nu am primit darul de a fi părinți înseamnă ca avem o altă misiune și fără a pune presiune pe noi ne lăsăm în voia sorții dacă e să fie să fim părinți sau nu, nu ține de noi ci de Dumnezeu.

Suntem prinși la moment cu proiecte și suntem recunoscători pentru asta, mi-am propus să mă axez pe carieră și dacă va fi să ne binecuvânteze Dumnezeu cu un copil sau doi, pentru că eu îmi doresc gemeni, așa să fie”, a mărturisit Eliza Natanticu, potrivit

Cum se înțeleg Cosmin și Eliza Natanticu după 13 ani de căsnicie

În cadrul unui interviu, Cosmin Natanticu a dezvăluit , după 13 ani de căsnicie.

„Efectiv, Lizzie profită de bunătatea mea, câtă mai am. Nu știu câtă mai am. Ideea este așa. Noi când ne-am întors din «Asia Express», Lizzie a găsit o cățelușă sub o băncuță. Era săraca lovită, chinuită. A zis să o luăm și să avem grijă de ea.

Eu i-am zis că nu, că avem unul și îmi este suficient. A fost scandal mare. A plâns ca un copil. Cum îi vezi aici pe copiii ăștia că plâng, așa și ea. Dacă le iei jucăria îi vezi că se tăvălesc prin nisip și încep să plângă. Așa era Lizzie prin casă. Doar că nu aveam nisip, aveam noroi. Dar asta este o altă discuție”, a povestit Natanticu.