Ella de la „Insula Iubirii”, tot mai apropiată de ispita Teo. Ce mărturisiri a făcut concurenta

Ella Vișan, în sezonul 9 la este din ce în ce mai apropiată de ispita Teo. Aceștia au avut parte, în ediția de luni, de un „date” special, departe de grup, timp de aproape 24 de ore.

Cei doi au fost puși într-un cadru intim, perfect pentru a se apropia și a interacționa din ce în ce mai mult. Ella, cu această ocazie, i-a dezvăluit lui Teo lucruri din intimitatea ei și a lui Andrei.

Ce i-a povestit Ella lui Teo

Ella, aleasă în unanimitate de ispite să meargă la „date-ul special”

Ella a devenit din ce în ce mai confortabilă cu Teo. În ediția de luni i-a povestit bărbatului că între ea și Andrei existau multe probleme, inclusiv de natură intimă. Cei doi nu mai erau apropiați în dormitor, ba mai mult blondina a mărturisit că Andrei aștepta ca inițiativa să fie mereu doar a ei.

„El dacă înțelegea că am nevoie de atenție și fiind obișnuită să plece totul din partea mea, la modul ca eu să fac primul pas… De asta am fost mult mai rezervată tocmai în ideea de a nu speria băiatul… Habar nu avem ce ne dorim unul de celălalt. Nu. Inclusiv prietena mea cea mai bună a spus în perioada în care am ajuns să nu mai înțelegem, ea m-a întrebat dacă mai avem vreun contact sexual și eu am spus clar „Nu”. Probabil nu își mai dorea cu mine, deși el susține că unele lucruri le-a încercat doar cu mine”, a spus Ella, conform

„Date-ul” a fost decis de ispite. Atât pe insula băieților, cât și pe cea a fetelor, ispitele au hotărât ce concurent/concurentă va merge la un „date” special cu o ispita.

În cazul Ellei, decizia ispitelor masculine a fost unanimă. Toți bărbații au hotărât că Ella și Teo sunt cei care au avansat cel mai mult pe insula thailandeză, astfel că este momentul ca ei doi să petreacă timp departe de grup.