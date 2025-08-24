B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ella Vișan de la Insula Iubirii le-a răspuns celor care o judecă după scena intimă cu Teo din baie: „Jumătate din voi ați fost aduși de barză”

Ella Vișan de la Insula Iubirii le-a răspuns celor care o judecă după scena intimă cu Teo din baie: „Jumătate din voi ați fost aduși de barză”

Traian Avarvarei
24 aug. 2025, 20:59
Ella Vișan de la Insula Iubirii le-a răspuns celor care o judecă după scena intimă cu Teo din baie: „Jumătate din voi ați fost aduși de barză”
Ella Vișan. Sursa foto: Temptation Island - Insula Iubirii / Facebook

Ella Vișan, concurentă la Insula Iubirii, a ținut să dea o replică tuturor celor care au criticat-o după ce imaginile cu ea și ispita Teo au fost difuzate. Tânăra a primit chiar și amenințări cu moartea. Ella a ajuns la Insula Iubirii cu partenerul ei, Andrei Lemnaru, dar a picat destul de repede testul fidelității.

Cuprins

  • Ce a spus Ella Vișan despre operații și implanturi
  • Ce a spus Ella Vișan despre amenințările cu moartea pe care le-a primit

Ce a spus Ella Vișan despre operații și implanturi

Ella Vișan a ținut să vină cu o replică și mai multe explicații după ce a fost criticată pe mai multe teme.

„Am spus că nu voi vorbi până la finalul emisiunii. Dar ceea ce se întâmplă acum a depășit orice limită și nu mai are nicio legătură cu emisiunea.

1. Despre fotografii și manipulări – Au apărut poze distorsionate, departe de realitate și scoase din context. Persoana care le-a modificat ar trebui să știe că, indiferent câte VPN-uri îşi pune, IP-ul a fost deja detectat. Știu exact de unde au fost trimise și cum au ajuns la presă. Nu mă grăbesc. Am răbdare. Și asta e cel mai puternic atu al meu.

2. Despre operații, implanturi și sănătate – Aud zilnic acuzații: că mă prefac, că n-am implanturi, că am implanturi, că mă plâng de durere doar ca să joc un rol, că am slăbit prin operații… Haideți să lămurim: Nu m-am operat ca să slăbesc. Nu am făcut gastric sleeve, nu am micşorat stomacul, nu am recurs la niciun fel de intervenție pentru slăbit. Cine inventează asta, să își imagineze dacă o mamă şi-ar lăsa copilul minor să facă o astfel de operație. Aberaţii.

• Da, am implanturi. Și nu am de ce să mă ascund când spun că nu mi-am dorit această operație nici măcar o secundă. Cine știe cum funcționează corpul înțelege că în urma unei intervenții nereușite, nu doar estetic ești afectată, ci implanturile pot provoca dureri reale. Iar eu, acum, resimt acele dureri.

E prima dată când durerea este reală și constantă, și nu o spun pentru milă, ci pentru adevăr. Operaţiile pe care le-am făcut în urmă cu ani nu au fost mofturi (nu înainte de emisiune, așa cum s-a lăsat să se înțeleagă). Una dintre ele a fost vitală. Dacă nu interveneam, septicemia îmi punea viața în pericol. Sunt dovezi medicale clare din anii 2016 şi 2019, deja în posesia avocatului”, a transmis Ella, potrivit CanCan.

Ce a spus Ella Vișan despre amenințările cu moartea pe care le-a primit

Ea a mai susținut că a primit mesaje pline de ură și de la adolescenți de 17 ani și inclusiv amenințări cu moartea. Ea i-a acuzat apoi pe critici că sunt plini de răutate, vorbesc fără să cunoască și sunt ipocriți.

„3. Despre familie şi etichete – Se spune că aș fi un exemplu prost pentru generația de astăzi. Nu. Exemplul prost este să arunci cu pietre fără să ştii povestea completă. Eu am învățat să am răbdare pentru că am trecut prin pierderi reale, prin trădări, prin momente în care familia mea nu mi-a fost aproape. Am învățat să mă ridic singură. Și asta nu e slăbiciune. E forță.

4. Despre mesaje și amenințări – Am primit mesaje de la copii de 17 ani care cred că pot să îmi dea lecții de viață. Am primit și mesaje de amenințare, în care mi se dorește moartea. E trist. Foarte trist. Și spune mai multe despre cei care le scriu decât despre mine.

5. Despre „rolul” meu – Am fost numită „bau-bau”. Accept eticheta dacă asta vă face pe unii să dormiți mai liniștiți. Dar să fie clar: nu joc niciun rol. Nu m-am ascuns niciodată. Doar am ales să am răbdare. Și cei care mă cunosc ştiu că atunci când răspund, nu o fac la întâmplare. Am înţeles! Sinceritatea și adevărul deranjează spuse intr-un mod caracteristic mie. Și am mai înțeles și că, cel care este mai „vocal” și „ţipă” mai tare, are dreptate în ochii privitorului. Indiferent de cum este prezentată emisiunea, important este că acum sunt mai conectată ca niciodată la mine.

Vă rog, încetați să-mi mai scrieți să nu-l aduc pe Dumnezeu în discuție. Și nu vreau să spun mai multe! Este penibil! Frustrarea este că eu nu mă cert, nu jignesc, nu arăt cu degetul, nu sunt „victimă”, nu fac „grupulețe”.

lar mesajele de genu’ „Îmi vine să vomit la imaginile difuzate”… Aţi vrea să-mi cer scuze pentru ele? În cazul în care nu mă cunoaşteţi (98% din oamenii care scriu despre mine chiar nu mă cunosc), eu sunt extraordinar de ironică și autoironică în situații de dezgust maxim. Atunci fie! Având în vedere că jumătate dintre voi ați fost aduși de barză, iar cealaltă jumătate ați fost concepuți prin pogorârea unei entități pe pământ, aparent de la mine a început păcatul. Cineva mi-a spus că sunt șarpele din Adam și Eva. Prefer șarpele, care este sincer și real”, a mai transmis Ella Vișan.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce studii are Ionuț Rusu și ce meserie a practicat înainte să devină comediant: „Eram plecat câte două luni și, crede-mă, în condiții nasoale”
Monden
Ce studii are Ionuț Rusu și ce meserie a practicat înainte să devină comediant: „Eram plecat câte două luni și, crede-mă, în condiții nasoale”
Andreea Marin, emoționată să-și vadă fiica la facultate în SUA. Cum arată camera Violetei din campusul studențesc: „Am muncit serios amândouă” (VIDEO)
Monden
Andreea Marin, emoționată să-și vadă fiica la facultate în SUA. Cum arată camera Violetei din campusul studențesc: „Am muncit serios amândouă” (VIDEO)
Dani Oțil a împlinit 45 de ani. Cum l-au surprins Gabriela Prisăcariu și fiul lor, Tiago
Monden
Dani Oțil a împlinit 45 de ani. Cum l-au surprins Gabriela Prisăcariu și fiul lor, Tiago
Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care nu îi va fi naș fiului lui Ianis Hagi. „Nu e cum crezi”
Monden
Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care nu îi va fi naș fiului lui Ianis Hagi. „Nu e cum crezi”
Rețeta de gogoșari murați ai Adrianei Trandafir. Etapa care face diferența
Monden
Rețeta de gogoșari murați ai Adrianei Trandafir. Etapa care face diferența
Jean Paler, uluit de prețurile de pe litoral: „E jale totală. Vor să facă avere cât într-un an”. Ce pensie are actorul
Monden
Jean Paler, uluit de prețurile de pe litoral: „E jale totală. Vor să facă avere cât într-un an”. Ce pensie are actorul
Codin Maticiuc a dezvăluit cu cât îi plătește pe actorii din filmele sale: „Ăsta-i adevărul!”
Monden
Codin Maticiuc a dezvăluit cu cât îi plătește pe actorii din filmele sale: „Ăsta-i adevărul!”
Radu Vâlcan, despre partea nevăzută de la Insula Iubirii: Mereu mă surprinde câte ceva. Mă consumă psihic și simt nevoia de o vacanță
Monden
Radu Vâlcan, despre partea nevăzută de la Insula Iubirii: Mereu mă surprinde câte ceva. Mă consumă psihic și simt nevoia de o vacanță
Shurubel: „Mi se pare oribil ce pățesc femeile în 2025. Aș introduce egalitatea de șanse ca materie la școală. Aș vrea ca femeile să conducă lumea, sincer”. Ce a spus despre Andrew Tate
Monden
Shurubel: „Mi se pare oribil ce pățesc femeile în 2025. Aș introduce egalitatea de șanse ca materie la școală. Aș vrea ca femeile să conducă lumea, sincer”. Ce a spus despre Andrew Tate
Mădălin Ionescu a împlinit 55 de ani. Cum l-au surprins soția și copiii lui. „Te iubim nemărginit!”
Monden
Mădălin Ionescu a împlinit 55 de ani. Cum l-au surprins soția și copiii lui. „Te iubim nemărginit!”
Ultima oră
21:54 - Câți bani cheltuie părinții pe rechizite anul acesta: „Nu avem buget, pentru copil facem orice”
21:27 - Ce studii are Ionuț Rusu și ce meserie a practicat înainte să devină comediant: „Eram plecat câte două luni și, crede-mă, în condiții nasoale”
20:33 - Ciprian Ciucu, candidatul de dreapta cu cel mai mare potențial electoral în Capitală
20:22 - Accidentul în care au murit 4 tineri | „Șoferul ar fi încercat să vadă puterea mașinii”. S-au rostogolit circa 600 de metri. De ce au fost găsiți după 9 ore
19:49 - Ordin de restricţie pentru un poliţist din Mureș, după ce și-a bătut iubita
19:20 - Gafă de tot râsul la TV, în direct. O jurnalistă l-a întrebat pe un jucător al Bremen dacă e fericit, după ce echipa lui a încasat 4 goluri: „În caz că nu știi…” (VIDEO)
18:47 - „Un dac neaoş din Nigeria a venit să se spovedească”. Părintele Francisc Doboş, mesaj ironic după îndemnul lui Dan Tanasă (AUR) să refuzăm livratorii străini (FOTO)
18:21 - CTP critică mesajul Soranei Cîrstea, după succesul de la Cleveland: „Îmi pare rău că Sorana continuă să utilizeze acest clișeu românos mincinos”
17:58 - Ciprian Ciucu: A început bătălia sondajelor. Eu nu voi cumpăra niciodată protecție prin sondaje și nu voi minți
17:30 - Surprize într-un sondaj INSCOP realizat la comanda PNL. Cine sunt favoriții în cursa pentru Primăria Capitalei (FOTO)