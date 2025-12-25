B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
25 dec. 2025, 16:45
Sursa foto: Elvira Deatcu / Facebook
Elvira Deatcu a povestit că ea și soțul ei, Horea Nicorici, și-au pedepsit aspru ei doi băieți când au fost nerecunoscători. De exemplu, într-un an, unul dintre ei s-a arătat nemulțumit de cadoul primit de Crăciun, așa că darul a ajuns în tomberon.

Deatcu: Soțul meu a deschis ghena și le-a aruncat cadourile de Crăciun

„N-ai 700 de lei să-mi dai pe Nike? Tu n-ai 700 de lei, mama? Ba da, dar nu-i am pentru Nike. Nu-i am pentru teniși. Câte perechi ai?
Și am mai făcut tot felul de pedepse, cu aruncat la ghenă, CD-uri, chestii, pentru că li se părea că nu e suficient. M-a durut sufletul, pentru că au fost nemulțumiți. Soțul meu s-a dus la ghenă, a deschis ghena și le-a aruncat cadourile de Crăciun. A fost nemulțumit Luca. Și a fost șocat. Pentru PS era ceva. Oricum, dădusem o căruță de bani pe PS cu un an înainte.

Ei au fost fascinați de Lego. Dar, de la un moment dat încolo, toate Lego-urile pe care le-am cumpărat erau peste 10 milioane. Ne făcea plăcere, ne bucura, au fost fascinați cu puzzle și Lego toată copilăria. Vai de capul meu! Cutii, pe care le-am dat la alți copii după aceea. Le-am pus eu în punguțe, pe căprării, pe culori, pe dimensiuni. O lună de zile le-am avut împrăștiate și am tot făcut așa, ca să le dăm copiilor amărâți”, a spus Elvira Deatcu, în podcastul lui Jorge, potrivit VIVA!.

Deatcu: Au fost pedepsiți, nu li s-a făcut ziua de naștere

Actrița a insistat că unele decizii, chiar dacă sunt dureroase, sunt necesare pentru buna creștere a copiilor, astfel încât ei să aibă repere solide la maturitate: „Într-un an, le-am împachetat din jucăriile pe care le aveau. Au fost pedepsiți, nu li s-a făcut ziua de naștere, da, pentru că ne-a speriat. Soțul meu a fost foarte vehement. Lipsa asta de măsură, de repere… Dacă acum nu putem să gestionăm și dacă nu înțeleg despre ce este vorba copiii, o să ajungem în niște situații din care chiar nu o să știm cum să ieșim mai târziu”.

