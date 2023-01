Elwira Petre a dezvăluit rețeta mixului care o ferește de gripă: „Nu știu de ce n-am făcut mixtura asta mai devreme”

Elwira Petre a anunțat recent că a suferit de gripă și acum încearcă să-și întărească sistemul imunitar. Din acest motiv, ea folosește o combinație de suplimente pentru imunitate, care au efect miraculos.

Elwira Petre a descoperit remedii naturiste

Soția lui Mihai Petre a dezvăluit rețeta secretă pe care o folosește în sezonul rece pentru a se proteja de răceli și gripă. Într-o postare pe Instagram, Elwira a povestit că a avut gripă și că s-a simțit foarte rău, astfel că acum se întoarce la remedii naturale pentru a-și întări sistemul imunitar.

„Suntem într-o perioadă în care toată lumea se luptă cu răceli, gripe, viruși. Și noi am trecut recent prin gripă și recunosc că ne-am simțit foarte rău. Cu ‘ocazia’ asta am hotărât totuși să mă-ntorc la remedii naturiste pentru imunitate, m-au ajutat în fiecare an.

Vezi această postare pe Instagram

Nu știu de ce anul asta nu am făcut mixtura asta mai devreme! Dar… mai bine mai târziu decât deloc. Împart mai jos cu voi rețeta, să fie cu boost pentru toată lumea”, a povestit Elwira Petre.

Vezi această postare pe Instagram

Mixul care o ferește pe Elwira Petre de boli

Dansatoarea a împărtășit cu urmăritorii ei rețeta unui mix pe care ea îl folosește anual, pentru a se feri de boli.

„Punem în blender: Ghimbir și turmeric proaspăt. Eu pun cam 400g. O cutie/ conservă de lapte de cocos. Un pahar cu apă plată. Un pic de piper. Opțional puteți adăuga și 1,5 linguriță de scorțișoară. Le blenduim bine împreună, apoi fierbem amestecul la foc mic 10 minute.

Adăugăm zeama a 3 lămâi. Și strecurăm. La final, după ce lichidul se răcește adăugăm aproximativ 200 ml de miere de calitate. Eu o stochez în sticla sau borcan, la frigider”, a precizat Elwira.

Vezi această postare pe Instagram

Vedeta spune că ea prepară de obicei acest mix în weekend și îl consumă pe tot parcursul săptămânii.

„M-am obișnuit să o prepar în weekend, o sticlă ne ajunge o săptămână întreagă la toți patru (fetele beau doare câte o gurița mică, li se pare că este prea iute). Eu beau în fiecare zi câte 50-100 ml”, a precizat Elwira.