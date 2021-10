Elwira, soţia lui Mihai Petre, a reușit să-şi îndeplinească cel mai mare vis la „Asia Express”, de la Antena 1

Mihai Petre și soția lui Elwira sunt unii dintre concurenții de la Asia Express sezonul 4. Cuplul din cursa difuzată la Antena 1 a reușit să își atingă una dintre cele mai mare dorințe. Elwira și-a îndeplinit visul în timpul filmărilor din Turcia, iar totul a fost difuzat la TV.

Cei doi soți au reușit să se bucure de o experiență de neuitat, într-o locație de vis, Cappadocia.

Elwira, soția lui Mihai Petre, și-a îndeplinit visul în Asia Express

Elwira și Mihai Petre au reușit, în ultima ediție de Asia Express, să trăiască o experiență unică. Cei doi și-au îndeplinit visul și au zburat cu balonul cu aer cald, în Cappadocia.

„Aveți o lista cu visuri și dorințe? Eu da! Și unul dintre ele sa îndeplinit ieri. Am reușit sa zburam cu balon. A fost superb, trebuie sa incercati!

Da am și muncit pentru experienta asta și nu a fost ușor. Never give up!!! Follow your dream”, a scris Elwira Petre pe contul ei de Instagram, imediat ce s-a terminat ediția de marți de la Asia Express.

Elwira și Miahi Petre sunt, de cele mai multe ori, în fruntea clasamentului și ajung primii la Irina Fodor, reușind să finalizeze cu rapiditate toate probele. Recent, aceștia au câștigat o excursie cu aer cald, experiență care a ajutat-o pe Elwira să își îndeplinească visul.

Mihai Petre și soția sa, momente tensionate la Antena 1

Cursa din Astia Express nu este una ușoară, iar probele, din ce în ce mai dificile și stresul din ce în ce mai mare sunt resimțite pe deplin de cei doi concurenți.

În mai multe rânduri, Mihai Petre și Elwira au avut parte și de momente extrem de tensionate, ce au condus la o serie de zvonuri cu privire la divorț.

Cine este Elwira, soția lui Mihai Petre

Mihai Petre trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Elwira Duda. Cei doi dansatori profesioniști au ales să își spună „da” pentru totdeauna în anul 2008. Cei doi s-au cunoscut în 2001, atunci când juratul de „Romanii au talent” avea nevoie de o parteneră de dans.

Mihai Petre și Elwira Duda au fost campioni naționali ai României și au format prima pereche din România care s-a clasat în primele 50 ale lumii în IDSF World Ranking List în 2004. În plus, au ajuns în semifinală la Cupa Europeană de 10 Dansuri, semifinaliști la Campionatul Mondial de 10 Dansuri, finaliști la Cupa Europeană de dansuri.

„Mi s-a părut o femeie frumoasa, însă nu-mi stătea mie gândul la dragoste pe-atunci. Eram disperat sa-mi găsesc o partenera si sa particip la concursurile de dans.

Așa ca am plecat in Polonia, unde ne-am antrenat câteva luni. Am închiriat un apartament acolo, dar n-aveam nici mașina de spălat nici televizor. Așa ca eu îmi spălam singur rufele, îmi călcam, la capitolul „gătit” improvizam… Apoi, ne-am întors in România”, a mărturisit Mihai Petre într-un interviu, acordat în urmă cu mai mulți ani.