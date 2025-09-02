B1 Inregistrari!
Ema Oprișan, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, mesaj pentru concurenta Bianca Dan. Ce i-a transmis bruneta

Elena Boruz
02 sept. 2025, 20:19
Sursa foto: Captură video

Ema Oprișan, concurentă în sezonul 7 „Insula Iubirii”, i-a transmis un mesaj Biancăi Dan, partenera lui Marian Grozavu. Deși experiența ei s-a încheiat în urmă cu doi ani, Ema pare să fie în continuare un fan înfocat al reality show-ului.

„Insula Iubirii” se află pe final, iar întâlnirile care au loc, atât între concurenți, cât și cu ispitele, pun pe jar zeci de mii de oameni. Ediția de luni a stârnit multe reacții în mediul online, iar cea de marți se anunță măcar la fel de incendiară.

Ce mesaj i-a transmis Ema Biancăi

Văzând imaginile cu reacția lui Marian, Ema nu s-a putut abține. Fosta concurentă i-a spus Biancăi să renunțe, atât la partenerul actual, cât și la Mattia Carnessali, cel care a destabilizat situația dintre Bianca și Marian.

„Mi-aș dori ca Bianca să nu rămână cu niciunul pentru că ea nu are nevoie de un bărbat care să îi amintească mereu de imagine, de ce va spune lumea, de afaceri etc., ci de o persoană care să o ajute să își vadă propriul potențial și sunt sigură că Bianca are. Cât despre Mattia, cred că a fost ispita supremă a acestui sezon, omul care nu a făcut nimic și a schimbat parcursul unui cuplu”, a scris Ema Oprișan, pe Instagram.

Ce părere are fosta concurentă despre parcursul Ellei și al lui Andrei

De asemenea, Ema și-a spus părerea și despre situația Ellei Vișan și a lui Andrei Lemnaru. Bruneta consideră că ispita Andrușca este reală în cunoașterea pe care o are cu Andrei, în schimb Ella ar fi dorit mai mult să îl ispitească pe Teo decât să îl descopere.

„Mă bucur pentru redescoperirea Ellei, dar zâmbetul Andrușcăi o eclipsează total cu „răzbunarea” lui Andrei, așa cum consideră ea. Ce îmi place este faptul că Andrușca și-a dorit cunoașterea cu Andrei, în schimb, Ella și-a dorit să îl ispitească pe Teo”, a adăugat Ema.

