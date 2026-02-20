Emil Rengle și partenerul său, Alejandro, s-au mutat definitiv în Dubai. Nu a fost o schimbare doar de loc, ci de priorități profesionale.

Rengle: Cine se mută Dubai, se mută cu un scop

Decizia celor doi de a se muta în Dubai a fost influențată de dorința de stabilitate financiară.

„Cine se mută acolo, se mută cu un scop. Și scopul e de obicei să te dezvolti, fie că vrei să faci bani, fie că vrei să faci firme și, oricum, atmosfera e mereu, când oamenii se întâlnesc, primul lucru este: Tu ce faci, eu ce fac, ce putem să facem împreună?“, a spus Emil Rengle.

El lucrează în marketing, iar Alejandro se axează pe dezvoltarea unor proiecte de business.

Ce chirie plătesc Emil Rengle și Alejandro

Cei doi locuiesc într-un apartament pentru care achită o chirie lunară de aproximativ 5.000 de euro, scrie

„În mod clar, să ai mașină e cel mai ok (…) Legat de mâncare, am observat că e mai ieftin să-ți comanzi de mâncare, decât să îți cumperi și să iți gătești și cred că asta e din cauza supermarketurilor care vin din Anglia, adică sunt niște branduri la care e scumpă mâncarea“, a mai spus Emil Rengle.