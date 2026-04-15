Încă un divorț în showbiz: Emilia Dorobanțu și soțul ei s-au despărțit după aproape 10 ani de căsnicie. Primele declarații

Traian Avarvarei
15 apr. 2026, 11:46
Artista de muzică populară Emilia Dorobanțu. Sursa foto: Captură video - Emilia Dorobanțu / YouTube
Cuprins
  1. Emilia Dorobanțu s-a despărțit de soț
  2. Emilia Dorobanțu, despre problemele din căsnicie

Emilia Dorobanțu a anunțat că a divorțat de Cătălin Tutilescu, după o căsnicie de aproape 10 ani. Artista de muzică populară a precizat că vor rămâne în relații bune, de dragul fiicei lor.

Emilia Dorobanțu s-a despărțit de soț

Emilia Dorobanțu a confirmat astfel zvonurile care tot circulau în ultimele luni. De altfel, cei doi au sărbătorit Paștele separat.

„Dragii mei, vreau să împărtășesc cu sinceritate că eu și fostul meu soț am decis să mergem pe drumuri separate. A fost o hotărâre luată de comun acord, cu respect și responsabilitate. Prioritatea noastră rămâne copilul nostru, pentru binele căruia ne dorim liniște, echilibru și discreție. Din acest motiv, nu vom face alte comentarii pe marginea acestui subiect. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru susținerea voastră”, a scris Emilia Dorobanțu, pe Instagram.

Printre cei care au reacționat în comentarii a fost și cântăreața Alina Sorescu. „Să fii bine, Emilia”, i-a transmis aceasta.

Emilia Dorobanțu, despre problemele din căsnicie

Emilia Dorobanțu a fost foarte discretă în privința vieții personale, dar la un moment dat a vorbit despre problemele de la începutul relației.

„La început era foarte greu ca el să înțeleagă ceea ce fac eu. Sunt plecată mai mereu de acasă, trebuie să fiu prezentă la tot felul de evenimente și ne-am înțeles foarte greu din punctul acesta de vedere. Dar a înțeles că acesta este drumul meu și dacă vrea să îmi fie alături, atunci trebuie să mă sprijine și să fie alături de mine”, afirmase în trecut Emilia Dorobanțu, la Antena Stars.

