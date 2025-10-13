Emily Burghelea a devenit mamă pentru a treia oară, după ce a născut în această dimineață un bebeluș perfect sănătos, aducând bucurie și emoție în familia ei. Vedeta și soțul său, Andrei, trăiesc unul dintre cele mai frumoase momente din viață, marcând plină de împlinire și iubire.

În vârstă de 26 de ani, Emily a ales să păstreze discreția în privința sexului copilului, menținând misterul până în momentul nașterii și chiar și după aceea, preferând ca vestea să fie învăluită în emoție și surpriză. Fanii, care i-au fost alături pe tot parcursul sarcinii, au primit vestea cu entuziasm, inundând cu mesaje de felicitare și urări de bine pentru proaspăta mămică.

Cum a anunțat Emily Burghelea că a născut

La scurt timp după ce a devenit mamă, Emily Burghelea de pe Instagram un moment plin de emoție, publicând o fotografie în care își ține bebelușul la piept.

Deși chipul micuțului a fost protejat, imaginea transmite o tandrețe profundă și bucuria autentică a primei întâlniri dintre mamă și copil. În descriere, Emily a scris simplu, dar plin de semnificație: „Am reușit ❤️”

De asemenea, Andrei a scris un mesaj plin de dragoste la postarea soției: „Te iubesc enorm! Mulțumesc pentru familia minunată pe care mi-ai oferit-o și pe care o mărești constant!”

Cum au reacționat fanii după ce vede a născut

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară după ce Emily Burghelea a anunțat că a născut, iar secțiunea de comentarii a fost inundată de mesaje pline de emoție și bucurie. Internauții au felicitat-o pe vedetă pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil și i-au transmis urări de sănătate și recunoștință: „Felicitări, Emily! Să vă trăiască minunea și să vă aducă numai bucurii!”, „Vaiii, ți-am spus că e băiețel! Să fiți sănătoși!”, „Recuperare ușoară, bine ai venit pe lume, minune! Fiți binecuvântați!”, „Bravo! Recuperare rapidă și ușoară”.