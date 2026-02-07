Emily Burghelea a cerut ajutor în online, dezvăluind că soțul ei e mai bolnav decât au crezut inițial. Bărbatul are un chist arahnoidian la nivelul capului, de 7 centimetri, care continuă să se dezvolte. „Care va fi cea mai buna soluție?”, a întrebat Emily îndurerată.

Emily Burghelea, mesaj despre soțul ei bolnav

„Mi-as dori sa am puterea sa vindec tot cu un pupic, sa fac sa dispara si durerea si teama si grija… Andrei este omul vietii mele, este cel mai bun tata, sotul perfect, genul de persoana al carui zambet este molipsitor…. Sufletul lui, energia lui, determinarea lui… bunatatea lui… De multe ori se lasa pe el ca sa le fie celor din jur bine si de multe ori….

Nici nu spune cand il doare ceva… Sau daca il doare…Si totusi il doare si totusi rezista… Si totusi nu spune si se ocupa de toate celelalte probleme ca si cum nimic nu s-ar intampla ca si cum totul este bine chiar daca… poate nu este. Si la ultimul RMN am aflat ca nu este totul chiar roz, desi stiam de problema…

Situatia s-a agravat putin si acum simt nevoia sa va cer ajutorul. Andrei are un chist arahnoidian la nivelul capului, un chist de 7 cm care a continuat sa se dezvolte si trebuie sa incepem investigatii mai amanuntite ca pana acum. Stim sigur ca totul o sa fie bine, avem multa incredere in Dumnezeu si stim sigur ca pentru orice problema exista o solutie. Intrebarea este… Care va fi cea mai buna solutie?”, a scris Emily Burghelea, pe Instagram.

Emily și Andrei au împreună trei copii, cel mai mic fiind pe 13 octombrie anul trecut.