Emily Burghelea, de urgență la spital la 5 zile de când a născut: „Am crezut că mi se termină viața”

La doar cinci zile de când a născut, Emily Burghelea a ajuns de urgență la spital. Încă de ieri dimineață, vedeta se confruntă cu numeroase stări de rău.

În primele zile după ce l-a născut pe fiul ei, totul a decurs bine, iar recuperarea a fost una foarte rapidă, întrucât nu a stat decât o zi în spital cu bebelușul. Însă, problemele au început de ieri, proaspăta mămică confruntând-se, se pare, cu „furia laptelui”.

Emily Burghelea, de urgență la spital

Emily Burghelea a ajuns de urgență la spital, la cinci zile după ce a născut. Emily Burghelea nu este la prima naștere, astfel că ieri nu s-a speriat foarte tare. Și când a născut-o pe Amedeea s-a . Din fericire, atunci nu a ținut-o decât o zi. Lucrurile au luat o altă întorsătură de data aceasta, iar vedeta nu poate înțelege unde este problema și de ce trece prin astfel de clipe cumplite.

A urmat întreg procesul care se face când te confrunți cu „furia laptelui”, însă în zadar. În miez de noapte, Emily Burghelea avea temperatură foarte mare, astfel că a fost nevoită să ajungă de urgență la spital. Nu a petrecut prea mult timp pe mâinile medicilor, astfel că acum este acasă, alături de fiul ei.

Aceasta s-a trezit cu o stare febrilă cu care nu s-a mai confruntat până acum. Fiindcă alăptează, vedeta nu poate lua pastile puternice, astfel că a apelat la remedii naturale. Din nefericire, fără rezultat, astfel că a mers de urgență la spital. Totuși, decizia de a merge în miez de noapte la urgențe și a-și lăsa bebelușul acasă nu i-a picat deloc bine proaspetei mămici.

„Nu vă puteți încipui cât de rău a putut să-mi fie aseară. Am crezut că mi se termină viața. Mă simt mai ok acum. Am ajuns la urgență în mijlocul nopții, cu febră 39,4. Nu am trecut niciodată prin așa ceva. Nu puteam să-mi controlez corpul. Tremuram din toate încheieturile. Eram sub plapumă și tremuram. (…) Am ajuns la urgențe și nu prea are nimeni un tratament pentru această problemă. (…) Chestia asta cu febra laptelui e foarte nasoală. Trebuie să aveți mare grijă”, a postat vedeta pe contul ei de Instagram, potrivit .

Emily Burghelea nu a plecat imediat la spital

Emily Burghelea nu a plecat imediat la urgențe, ci a așteptat să ajungă acasă la ei mama soțului, tocmai pentru a lăsa copilul unei persoane de încredere. Deși cel mic era cu bunica lui, vedeta nu-și putea lua gândul de la el. Într-un final, medicii i-au făcut o perfuzie, însă i-au explicat că nu există un tratament pentru „furia laptelui”, astfel că au trimis-o acasă.

„A trebuit să vină mama lui Andrei să stea cu bebelușul. Plus că nu vreți să știți cât de greu mi-a fost mie la spital, fără el. În mintea mea era că l-am lăsat singur. Dar nu era singur, era cu bunica. . Pentru mine șocul a fost mare. Preferam să stau cu febră și frisoane decât să-l las acasă. Am mai avut și febră înainte să adorm, am zis că trece. Când m-am trezit, a fost groaznic și am ajuns la spital. Dacă nu reușesc să fac totul cu febra laptelui, e posibil să o dau în mastită. (…) La urgență mi-au făcut ceva și m-au trimis acasă. Nu au tratament pentru așa ceva. (…) Nu înțeleg ce fac greșit. Nu pricep. La Amedeea a fost totul ok”, a continuat Emily Burghelea.