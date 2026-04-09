Jurnaliștii Emma Zeicescu și Claudiu Popa s-au despărțit după 13 ani de relație. Ea a făcut anunțul, punctând că prioritatea pentru ambii rămâne în continuare copilul lor. Emma Zeicescu a mai spus că există situații în care iubirea se transformă, în ciuda eforturilor de a o păstra la fel, iar despărțirea ce urmează nu e o bucurie pentru nimeni, ci un proces dificil.

Emma Zeicescu anunță despărțirea de Claudiu Popa

„Ne-am separat, după 13 ani în care am construit împreună o poveste importantă din viața noastră. Au fost ani cu multă implicare, învățare și momente care ne-au definit ca oameni. Am crezut sincer că, acolo unde există iubire, orice obstacol poate fi depășit. Din păcate, există și situații în care, în ciuda eforturilor, lucrurile se schimbă, iar iubirea se transformă.

Alegem să mergem mai departe separat, fără a transforma acest moment într-unul mai dureros decât este deja.

Despărțirea nu este o bucurie pentru nimeni, ci un proces dificil, care cere maturitate, asumare și echilibru emoțional”, a scris jurnalista,

Emma Zeicescu: Rămânem uniți în rolul de a fi părinți

Emma Zeicescu a mai scris că, deși despărțiți acum, ea și Claudiu Popa rămân uniți în misiunea de a-l crește pe copilul lor, Rafael.

„Cel mai important pentru noi rămâne copilul nostru, Rafael. El are nevoie de liniște, stabilitate și de doi părinți care, chiar dacă nu mai sunt împreună ca parteneri, rămân uniți în rolul lor de a fi părinți.

În această perioadă, avem nevoie de discreție, răbdare și înțelegere. Este un moment delicat, mergem mai departe cu respect pentru ceea ce a fost și cu speranța că fiecare dintre noi își va găsi echilibrul și liniștea personala.

Vă mulțumim pentru ințelegere!”, a mai transmis Emma Zeicescu.