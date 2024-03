Erika Isac s-a despărțit de Adi Istrate. Surpriză! Cine e noul iubit al interpretei piesei Macarena și cum s-au fotografiat cei doi (FOTO)

Erika Isac la cei 24 de ani a ajuns în centrul atenției după piesa Macarena, pe care a lansat-o și a creat din cauza versurilor, dar și a videoclipului.

Cine e noul iubit al Erikăi Isac

Viața amoroasă a cântăreței este și ea destul de piperată. De curând a trecut printr-o despărțire, dar nu a trecut mult timp și deja și-a găsit pe altcineva. După despărțirea de Adi Istrate, s-a cuplat cu trapperul MGL, pe numele lui real Mătăsaru George Leonard. Acesta are 23 de ani și e originar din Galați, conform .

MGL e și el cântăreț, stilul său muzical fiind inspirat de celebrul rapper american Pop Smoke. și MGL au apărut împreună la diverse evenimente și chiar s-au și fotografiat amândoi.

De curând, cei doi proaspeți iubiți au participat la festivalul Massif din Poiana Brașov, unde s-au pozat ținându-se de mână, iar cântărețul a postat poza pe contul lui de Instagram.

Erika Isac a lansat melodia Macarena la scurt timp după ce s-a despărțit de Adi Istrate.

Fostul iubit dezminte zvonurile că ar fi fost violent cu Erika

Melodia în care artista vorbește despre agresiunea asupra femeilor a dat de gândit fanilor. Mulți s-au gândit că Adi Istrate ar fi fost violent cu ea, lucru pe care el l-a infirmat vehement.

‘O grămadă de speculații, cum că din cauza piesei pe care a scos-o, din cauza lui MGL, din cauza că am bătut-o eu, am văzut niște chestii…nu îmi vine să cred ce a putut să debiteze lumea. Nu s-a întâmplat nimic din chestiile acestea.

Nu s-a bătut nimeni cu nimeni, nu a înșelat nimeni pe nimeni. Respectați-ne intimitatea, ascultați-ne muzica în continuare, nu trebuie să facem din acest lucru un scandal. Nu e vorba de nimic mai mult decât o simplă despărțire’, a spus Adi Istrate pe TikTok.

Adi Istrate și-a înșelat fosta iubită cu Erika Isac

Adi Istrate, fostul iubit al tinerei artiste, a recunoscut că a înșelat-o pe fosta iubită cu Erika Isac. Artistul spune că subiectul este sensibil și de aceea nici nu l-a abordat până acum în spațiul public.

„Da, eram într-o relație. A fost greu, a fost foarte greu. Am fugit foarte mult să vorbesc despre asta, pentru că nu m-am simțit nici eu confortabil, nu a fost okay, clar, dar cumva mi-am dat seama că nu este o chestie de care trebuie să fug. Asta am făcut pentru că așa a fost să fie’, a spus Adi Istrate, la Știrile Antena Stars.