Eugenia Șerban a făcut o alegere neașteptată! Ce o leagă de primarul Cristian Popescu-Piedone

Eugenia Șerban se reprofilează. Actrița vrea să se implice în viața politică a României. Vedeta a semnat un contract important cu un politician.

Cum a ajuns să colaboreze cu Cristian Popescu-Piedone

Admiratorii actriței sunt surprinși de vestea că Eugenia Șerban s-a alăturat echipei de consilieri ai primăriei Sectorului 5 al capitalei. Artista a intrat în echipa lui Cristian Popescu-Piedone. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Eugenia Șerban va avea atribuții importante. Femeia se va ocupa de problemele culturale. Politicianul mai colaborează cu Oana Zăvoranu.

Citește și Adela Popescu, dată dispărută. Vedeta a lipsit de la „Vorbește lumea”

„Primarul Sectorului 5, Cristian Victor Popescu Piedone, își consolidează echipa personală. Începând de astăzi, din echipa sa de consilieri, face parte și cunoscuta actriță Eugenia Șerban, ea urmând să ofere edilului consultanță pe probleme culturale, inclusiv în ceea ce privește activitatea Centrului Cultural și de Tineret , instituție aflată sub autoritatea administrativă a Consiliului Local a Sectorului 5′, spun reprezentanții Primăriei Sectorului 5.

Primarul Sectorului 5: „Ea este o învingătoare!”

Primarul Cristian Popescu Piedone s-a arătat entuziasmat și emoționant de alăturarea Eugeniei Șerban. Edilul este convins că artista se va descurca foarte bine cu responsabilitățile sale.

„Mă bucură faptul că locuitorii Sectorului 5 vor putea beneficia de talentul și expertiza unui actor de talia Eugeniei Șerban. Așa cum știm cu toții, ea este o învingătoare! Iar proiectele pe care le vom pune în practică, împreună, nu vor putea fi decât de succes pentru membrii comunității Sectorului 5′, a precizat primarul Cristian Popescu-Piedone.

Citește și Lady Gaga, criticată dur de Patrizia Gucci: „Este o problemă de bun-simț și de respect”

Eugenia Șerban a fost chinuită de o boală cumplită. Vedeta s-a luptat cu două tipuri de cancer. Spre fericirea admiratorilor, actrița a reușit să se vindece de temuta boală.

„Primele două săptămâni, până am acceptat că trebuie să fac orice ca să trăiesc şi că va trebui să trec prin tot supliciul tratamentului pentru cancer, asta însemnând operaţii, chimioterapie şi radioterapie. Apoi cu adevărat cel mai greu nu a fost când am trecut prin operaţii, ci chimioterapia. Dar dacă îţi asumi totul, poţi trece şi prin asta şi, după cum se vede, eu am trecut cu brio”, a povestit Eugenia Șerban pentru okmagazine.

Citește și Motivul incredibil pentru care Mădălina Pamfile a fost descalificată de la „Bravo, ai stil”