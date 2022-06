Eugenia Șerban, dezvăluiri despre cum a învins cancerul. Actrița și-a prevestit boala cu 11 ani în urmă

Eugenia Șerban este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România. Îndrăgita artistă în momentul în care a fost diagnosticată cu două forme de cancer, ginecologic și la sân, înt-un timp extrem de scurt.

A avut tot timpul încredere în puterile ei și nu a încetat niciodată să creadă că se va face bine și iată că a mai primit o nouă șansă de la viață.

Eugenia Șerban și-a prevestit cancerul cu 11 ani înainte

În ultima perioadă, actrița a traversat una dintre cele mai grele etape din viața ei. În 2019, lumea ei a fost complet dată peste cap de diagnosticul dublu primit din partea medicilor.

„Primele două săptămâni, până am acceptat că trebuie să fac orice ca să trăiesc şi că va trebui să trec prin toate tratamentele pentru cancer, asta însemnând operaţii, chimioterapie şi radioterapie. Apoi cu adevărat cel mai greu nu a fost când am trecut prin operaţii, ci chimioterapia. Dar dacă îţi asumi totul, poţi trece şi prin asta şi, după cum se vede, eu am trecut cu brio”, a mărturisit Eugenia Șerban, pentru OK Magazine

Deși nimic nu avea să mai fie la fel, Eugenia a luptat pentru și a învins cancerul. Acum, tot ceea ce face, face cu măsură și are grijă să își monitorizeze boala. Ceea ce este paradoxal este faptul că, mental, Eugenia s-a pregătit pentru această boală cu 11 ani înainte.

„Eu mi-am jucat cancerul cu 11 ani înainte, într-unul din personajele celebre din viața mea. Este vorba de Renata din „Inimă de țigan” și din „Regina”. Adică un an de zile am jucat cancerul. Pot să spun că abordarea, atunci când nu știam cu ce se mănâncă, a fost mult mai dură față de cum am reacționat atunci când mi s-a întâmplat. Eu am spus că această boală va pleca, pentru că trebuie să plece și pentru că eu vreau să trăiesc”, a declarat Eugenia Șerban în emisiunea Ego Life.

Eugenia Șerban, dezvăluiri despre cum a aflat că are cancer

Eugenia Șerban a povestit în premieră pentru VIVA!, acum doi ani, cum a aflat că are cancer.

„Anul trecut în luna aprilie a început totul. Mergând la controlul ginecologic anual, s-a descoperit că ceva nu este în regulă, și așa au început investigațiile. În luna iunie, s-a confirmat cancerul ginecologic. Imediat după biopsie, medicul a hotărât să mi se facă de urgență o ecografie de sân, în aceeași zi. A fost din viața mea, ziua în care am aflat că am și cancer la sân. Așa a început totul”, ne declara actrița în iunie 2020.

„Prima dată am crezut că este o greșeală, am tot sperat să nu fie adevărat și am început toate investigațiile necesare. RMN-uri, CT-uri, PET CT, biopsii, iar cel mai greu a fost să aștept rezultatul biopsiilor. Prima perioadă m-a dărâmat, aveam mii de întrebări în cap… De ce eu? De ce mie? Și încă nu aveam habar ce va urma. Dar, în această perioadă, am avut alături de mine oameni și prieteni minunați.

Tot în acel timp am fost plecată la Timișoara, pentru că era programat de mult spectacolul meu monolog „Spovedanie în fața luminii. Acolo, de fapt, am făcut toate RMN-urile și CT-urile, ca să nu se piardă timp. Le mulțumesc, și pe această cale, doctorilor de la Timișoara care au fost alături de mine secundă de secundă. Când am acceptat? E greu de spus. , eu cu mine. Dar, la începutul lunii august, am ales să merg mai departe”, a mai povestit Eugenia Șerban pentru VIVA!.