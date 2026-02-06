B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Eurovision 2026. 68 de melodii concurează pentru finala Selecţiei Naţionale

Eurovision 2026. 68 de melodii concurează pentru finala Selecţiei Naţionale

Adrian Teampău
06 feb. 2026, 16:31
Eurovision 2026. 68 de melodii concurează pentru finala Selecţiei Naţionale
Eurovision
Cuprins
  1. Selecția Națională pentru Eurovision 2026
  2. România va intra în concurs pe 14 mai
  3. Eurovision 2026, o competiție cu tradiție

Eurovision 2026, finala concursului european de muzică, este programat să se desfășoare pe 16 mai, în capitala Austriei, Viena. Până atunci, muzicienii români interesați de participare trebuie să concureze pentru a obține biletul câștigător.

Selecția Națională pentru Eurovision 2026

Televiziunea Română a anunțat că 68 de piese muzicale s-au înscris pentru un loc în semifinala Selecţiei Naţionale 2026. Competiția are drept scop identificarea celei mai bune melodii cu care țara noastră se va prezenta la concursul Eurovision 2026. România a fost înscrisă în cea de-a doua semifială a competiției de la Viena. programată pe 14 mai.

Audiţiile pieselor înscrise vor începe de luni, în Studioul 3 al TVR, de la ora 16.00. Audițiile vor continua marți și miercuri, de la ora 11.00. Timp de trei zile, concurenţii vor interpreta piesele, live, în faţa unui juriu care va stabili cele mai bune melodii. Primele zece piese, în baza punctajelor obţinute la Atelier, vor concura în finala în urma căreia juriul va alege reprezentantul României la competiția care se va desfășura la Viena.

Semifinala va fi transmisă integral, în direct, pe platforma de streaming TVR+, tvrplus.ro, pe parcursul celor trei zile de audiţii (9-11 februarie). Melodiile vor fi postate, pentru a fi audiate de public, pe pagina oficială de Youtube a TVR, www.youtube.com/TVRcanaluloficial.

Joi, 12 februarie, în cadrul Telejurnalului de la ora 20.00, vor fi prezentați și finaliștii Selecţiei Naţionale, în direct la TVR 1, TVR INFO şi pe tvrplus.ro.

România va intra în concurs pe 14 mai

Concurentul României va intra în cea de-a doua semifinală a Eurovision 2026, pe 14 mai. Acest lucru a fost stabilit pe 12 ianuarie, la Viena, în urma tragerii la sorți pentru împărţirea ţărilor participante în cele două semifinale ale competiţiei. România va intra în prima parte a celei de-a doua semifinale.

Competiția din acest an se va desfășura sub sloganul „United by Music”, la Viena. Concurenții din țările participante se vor întrece, mai întâi, în cele două semifinale, pe 12 şi 14 mai, iar apoi în finala din 16 mai.

La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de ţări:

  • Albania,
  • Armenia,
  • Australia,
  • Austria,
  • Azerbaidjan,
  • Belgia,
  • Bulgaria,
  • Croaţia,
  • Cipru,
  • Cehia,
  • Danemarca,
  • Estonia,
  • Finlanda,
  • Franţa,
  • Georgia,
  • Germania,
  • Grecia,
  • Israel,
  • Italia,
  • Letonia,
  • Lituania
  • Luxemburg,
  • Malta,
  • Moldova,
  • Muntenegru,
  • Norvegia,
  • Polonia,
  • Portugalia,
  • San Marino,
  • Serbia,
  • Suedia,
  • Elveţia,
  • Ucraina,
  • Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”.

Eurovision 2026, o competiție cu tradiție

Competiţia muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Eurovision 2026, a ajuns la cea de-a 64-a ediție. Primul concurs a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume.

Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română este membră a EBU și participă la competiţia europeană din anul 1993. Cele mai bune performanţe la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

Tags:
Citește și...
Alex Bodi, amintiri despre relația agitată cu Bianca Drăgușanu. Cum au ajuns de la bătăi și scandaluri la prietenie
Monden
Alex Bodi, amintiri despre relația agitată cu Bianca Drăgușanu. Cum au ajuns de la bătăi și scandaluri la prietenie
Anca Dinicu și-ar fi dorit să vorbească cu adevărata Gina Felea: „Nu mi-a scris niciodată, nu cred că mă place”
Monden
Anca Dinicu și-ar fi dorit să vorbească cu adevărata Gina Felea: „Nu mi-a scris niciodată, nu cred că mă place”
Lidia Buble și-a șocat fanii. Cum s-a afișat nemachiată: „Zici că mă transform într-o reptilă” (FOTO)
Monden
Lidia Buble și-a șocat fanii. Cum s-a afișat nemachiată: „Zici că mă transform într-o reptilă” (FOTO)
Cum se descurcă Mircea Solcanu cu o pensie de handicap de 1.280 lei: „Mereu Domnul se îngrijește să nu-mi lipsească nimic material”
Monden
Cum se descurcă Mircea Solcanu cu o pensie de handicap de 1.280 lei: „Mereu Domnul se îngrijește să nu-mi lipsească nimic material”
Cum se înțelege Șerban Copoț cu băiatul lui de 14 ani. „Nu-mi face toate poftele, dar mă iubește”
Monden
Cum se înțelege Șerban Copoț cu băiatul lui de 14 ani. „Nu-mi face toate poftele, dar mă iubește”
Ruxandra Luca, acuzată de fostul partener că lipsea nopțile de acasă. Detalii din dosarul de custodie
Monden
Ruxandra Luca, acuzată de fostul partener că lipsea nopțile de acasă. Detalii din dosarul de custodie
Germania taxează platformele de streaming. Cel puțin 8% din venituri merg spre industria cinematografică
Monden
Germania taxează platformele de streaming. Cel puțin 8% din venituri merg spre industria cinematografică
Ruxandra Luca s-a dat de gol singură. De cât timp ar fi împreună cu medicul însurat: „Pentru că merit”
Monden
Ruxandra Luca s-a dat de gol singură. De cât timp ar fi împreună cu medicul însurat: „Pentru că merit”
Ruxandra Luca, umilită la secția de poliție: „A, deci sunteți concubina dânsului”
Monden
Ruxandra Luca, umilită la secția de poliție: „A, deci sunteți concubina dânsului”
Scandalul momentului: Imaginile cu Ruxandra Luca și chirurgul însurat au făcut înconjurul rețelelor: „Acum nu o să mai fie nici el căsătorit”
Monden
Scandalul momentului: Imaginile cu Ruxandra Luca și chirurgul însurat au făcut înconjurul rețelelor: „Acum nu o să mai fie nici el căsătorit”
Ultima oră
17:22 - Publicația Europa Liberă se închide după şase ani de activitate în România
17:21 - Cristian Chivu dă lovitura la Inter Milano: noul contract, în cifre. Ce salariu uriaș va încasa
17:11 - Alex Bodi, amintiri despre relația agitată cu Bianca Drăgușanu. Cum au ajuns de la bătăi și scandaluri la prietenie
17:00 - ÎCCJ, condusă de Lia Savonea, l-a certat pe Ilie Bolojan, după scrisoarea trimisă către CCR. Ce i-a cerut premierului
16:41 - Muncitorii străini părăsesc România. Birocrația îi gonește, iar Spania îi primește cu brațele deschise: „Autorităţile române nu au făcut nimic şi neagă existenţa acestor situaţii”
16:24 - Viktor Orban, comparat cu Călin Georgescu. Liderul opoziției din Ungaria îl acuză că imită „schema” fostului candidat la prezidențialele din România
16:00 - Inspectorii ANPC au dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei. Ce probleme grave au fost identificate în unitățile comerciale
15:55 - ​Românii din diaspora, tot mai interesați de reabilitările dentare cu sistemul All-on-4®. Ghidul complet al experienței DENT ESTET
15:51 - Radu Miruță a trimis Corpul de Control la Steaua: Bugetul e de 32 de milioane de euro. Nu prea se generează venit, dar se consumă foarte mult (VIDEO)
15:42 - Obsesia pentru feng shui a dus la accidente rutiere: Motivul bizar pentru care o femeie tot muta oglinda rutieră