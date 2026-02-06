Eurovision 2026, finala , este programat să se desfășoare pe 16 mai, în capitala Austriei, Viena. Până atunci, muzicienii români interesați de participare trebuie să concureze pentru a obține biletul câștigător.

Selecția Națională pentru Eurovision 2026

Televiziunea Română a anunțat că 68 de piese muzicale s-au înscris pentru un loc în 2026. Competiția are drept scop identificarea celei mai bune melodii cu care țara noastră se va prezenta la concursul Eurovision 2026. România a fost înscrisă în cea de-a doua semifială a competiției de la Viena. programată pe 14 mai.

Audiţiile pieselor înscrise vor începe de luni, în Studioul 3 al TVR, de la ora 16.00. Audițiile vor continua marți și miercuri, de la ora 11.00. Timp de trei zile, concurenţii vor interpreta piesele, live, în faţa unui juriu care va stabili cele mai bune melodii. Primele zece piese, în baza punctajelor obţinute la Atelier, vor concura în finala în urma căreia juriul va alege reprezentantul României la competiția care se va desfășura la Viena.

Semifinala va fi transmisă integral, în direct, pe platforma de streaming TVR+, , pe parcursul celor trei zile de audiţii (9-11 februarie). Melodiile vor fi postate, pentru a fi audiate de public, pe pagina oficială de Youtube a TVR, www.youtube.com/TVRcanaluloficial.

Joi, 12 februarie, în cadrul Telejurnalului de la ora 20.00, vor fi prezentați și finaliștii Selecţiei Naţionale, în direct la TVR 1, TVR INFO şi pe tvrplus.ro.

România va intra în concurs pe 14 mai

Concurentul României va intra în cea de-a doua semifinală a Eurovision 2026, pe 14 mai. Acest lucru a fost stabilit pe 12 ianuarie, la Viena, în urma tragerii la sorți pentru împărţirea în cele două semifinale ale competiţiei. România va intra în prima parte a celei de-a doua semifinale.

Competiția din acest an se va desfășura sub sloganul „United by Music”, la Viena. Concurenții din țările participante se vor întrece, mai întâi, în cele două semifinale, pe 12 şi 14 mai, iar apoi în finala din 16 mai.

La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de ţări:

Albania,

Armenia,

Australia,

Austria,

Azerbaidjan,

Belgia,

Bulgaria,

Croaţia,

Cipru,

Cehia,

Danemarca,

Estonia,

Finlanda,

Franţa,

Georgia,

Germania,

Grecia,

Israel,

Italia,

Letonia,

Lituania

Luxemburg,

Malta,

Moldova,

Muntenegru,

Norvegia,

Polonia,

Portugalia,

San Marino,

Serbia,

Suedia,

Elveţia,

Ucraina,

Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”.

Eurovision 2026, o competiție cu tradiție

Competiţia muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Eurovision 2026, a ajuns la cea de-a 64-a ediție. Primul concurs a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume.

Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română este membră a EBU și participă la competiţia europeană din anul 1993. Cele mai bune performanţe la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).