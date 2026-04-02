Eurovision ajunge pentru prima dată în Asia în anul 2026. Decizia organizatorilor vine într-un an simbolic, în care competiția europeană, cunoscută pentru spectacolele sale extravagante și impactul cultural uriaș, împlinește 70 de ani de existență.

Care sunt cele 10 țări care participă la prima ediție

Extinderea unuia dintre cele mai populare muzicale din lume promite să aducă pe scenă artiști din piețe muzicale dinamice, într-un format similar celui cunoscut în Europa. Organizatorii mizează pe popularitatea în creștere a muzicii asiatice și pe interesul global pentru fenomenul pop. Prima ediție aduce participanți din zece țări: Bangladesh, Bhutan, Cambodgia, Laos, Malaezia, Nepal, Filipine, Coreea de Sud, Thailanda și Vietnam. Fiecare stat își va desemna reprezentantul prin selecții naționale, iar marea finală va avea loc la Bangkok, pe 14 noiembrie 2026, fiind transmisă în direct.

Deși unele piețe precum Japonia sau China nu au confirmat încă, interesul este ridicat, iar lista țărilor ar putea crește. Această dezvoltare este alimentată de influența rețelelor sociale și de apetitul publicului tânăr pentru genuri precum K-pop, lansarea unei competiții de amploare continentală fiind un pas firesc în acest context efervescent.

De ce Eurovision ajunge în Asia în ciuda eșecului din America

Eșecul proiectului American Song Contest din anul 2022 nu i-a speriat pe organizatori. Deși proiectul din SUA nu a continuat după primul sezon, în ciuda gazdelor Snoop Dogg și Kelly Clarkson, echipa este acum optimistă. Asia este considerată una dintre cele mai efervescente piețe muzicale din lume. Fenomenul K-pop a demonstrat deja că artiștii din regiune pot domina topurile internaționale și pot atrage audiențe uriașe.

Pe lângă Coreea de Sud, alte state vin cu influențe culturale puternice, de la Filipine până la scenele din Vietnam sau Nepal. Deși Japonia sau China nu au confirmat încă participarea, există așteptări ca proiectul să se extindă în viitor. Noua competiție va păstra esența formatului original: piese originale, interpretare live și un sistem de vot care implică jurii de specialitate și publicul.

Ce artiști celebri au fost lansați la Eurovision

Potențialul unui astfel de format este demonstrat de succesul competiției europene, care de-a lungul timpului a lansat cariere spectaculoase. Artiști precum ABBA sau Celine Dion au devenit simboluri ale muzicii internaționale după participarea la acest concurs, transformându-se în legende ale industriei. Deși competiția nu a fost lipsită de controverse sau tensiuni politice de-a lungul celor șapte decenii, popularitatea sa a rămas la cote ridicate, atrăgând anual sute de milioane de telespectatori.

Extinderea în Asia reprezintă astfel o oportunitate de a descoperi noi talente globale, menținând în același timp standardele de producție care au făcut din Eurovision un fenomen cultural fără precedent în istoria televiziunii.